La popolare soap opera Beautiful è al centro di una polemica a Milano, dove manifesti apparsi in città denunciano la presunta morte della serie a causa della riduzione significativa della durata degli episodi. Gli appassionati esprimono la loro indignazione contro Mediaset, sottolineando il taglio degli episodi da 22 a 11 minuti negli ultimi otto anni.

La Protesta dei Fan - Manifesti contro Mediaset

Manifesti affissi ad alberi, pali della luce e altri luoghi pubblici di Milano espongono la voce indignata dei fan di Beautiful. La scritta "Stanno uccidendo Beautiful, negli ultimi otto anni le puntate sono passate da 22 a 11 minuti. Vergogna a Mediaset che maltratta la nostra soap preferita" è accompagnata dai volti di Ridge e Brooke, 'inconsapevoli 'testimonial' della campagna di protesta.

Riduzione Drastica della Durata degli Episodi

I fan si sentono traditi di fronte a questa diminuzione significativa del tempo dedicato alla loro soap preferita, iniziata otto anni fa e continuata negli ultimi mesi. La serie creata da William J. Bell e Lee Phillip Bell va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato, e, in assenza di Amici, o nei mesi estivi, anche la domenica.

Per far fronte a questo tour de force a cui i Forrester si sottopongono in Italia, Mediaset ha ridotto la durata di Beautiful. Inoltre, nelle puntate sono inclusi anche spezzoni dell'episodio precedente. Un trattamento che i fan della soap nata nel 1987 contestano attraverso questa iniziativa molto romantica, ma che difficilmente verrà ascoltata da Pier Silvio Berlusconi.

La Storia della soap in Italia

Beautiful è arrivata in Italia nel giugno del 1990, sull'onda del successo americano. Ronn Moss, l'attore che allora interpretava Ridge, divenne subito un divo nel nostro paese tanto da partecipare al film I Paladini: Storia d'armi e d'amori di Giacomo Battiato. Nel settembre 2021, ha fatto parte del cast della versione italiana di Star in the Star condotto da Ilary Blasi su Canale 5.

Mediaset acquisì i diritti della serie nel 1994, trasferendola da Rai 2 a Canale 5, dove viene trasmessa con buoni risultati fino a oggi. Ora, dopo oltre trent'anni di successi in Italia, i fan milanesi esprimono la loro delusione per il trattamento attuale riservato alla loro soap preferita.