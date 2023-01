Beautiful: anticipazioni delle trame dal 30 gennaio al 4 febbraio 2023

Ecco le anticipazioni delle trame di Beautiful, relative alle puntate in onda dal 30 gennaio al 4 febbraio 2023 su Canale 5 alle 13:45. La soap statunitense, incentrata sulle vicende della famiglia Forrester, è trasmessa in Italia dal 4 giugno 1990, prima su Rai 2 e in seguito, dal 5 aprile 1994, su Canale 5. Beautiful è disponibile in streaming, in diretta e in replica, su Mediaset Infinity.

Lunedì 30 gennaio

Paris continua la sua convivenza con Thomas che sembra sempre più interessato a lei. Brooke cerca di convincere Hope che il suo voler far rientrare il padre nella sua vita non è una buona idea e anzi preoccupa lei e tutta la famiglia.

Martedì 31 gennaio

Steffy parla con Ridge ed entrambi, preoccupati anche per i bambini, decidono di intervenire in qualche modo per far cambiare idea a Hope. Justin viene incaricato di controllare Deacon, che ha un passato di malfattore e che forse ha una relazione con Sheila.

Mercoledì 1 febbraio

Hope sembra molto determinata nella sua decisione di includere suo padre nella sua vita, e ne parla con Liam, appena rientrato da un viaggio d'affari. Brooke teme che l'insistenza di Hope nel voler frequentare Deacon crei una frattura tra lei e Liam.

Giovedì 2 febbraio

Liam cerca di convincere Hope dell'assurdità della sua idea, poiché suo padre è un malfattore, malei è irremovibile. Intanto Finn, che è andato a pranzare da solo al "Giardino" perché Steffy è troppo impegnata, incontra casualmente Sheila e la bombarda di domande sul proprio padre biologico.

Venerdì 3 febbraio

Finn è alla ricerca del padre biologico e incalza Sheila per avere informazioni al riguardo. Nonostante la riluttanza di Jack, la scoperta della verità sembra ormai ineluttabile.

Beautiful: anticipazioni delle trame dal 23 al 28 gennaio 2023

Sabato 4 febbraio

Quinn si confronta con Carter e Brooke tesse le lodi di Donna a Eric perché la scelga come sua compagna di vita. Finn racconta a Steffy dell'incontro con Sheila che sostiene di non conoscere l'identità del padre biologico di Finn. Finn si sente fortunato ad avere degli splendidi genitori adottivi. Intanto Sheila spinge Jack a dire la verità a Li e a Finn. Eric e Quinn tentano di riavvicinarsi.