Beautiful: anticipazioni delle trame dal 5 all’11 giugno 2023

Le trame delle prossime puntate di Beautiful, in onda su Canale 5 dal 5 all'11 giugno, sono state rivelate grazie alle anticipazioni. La soap opera, che si concentra sulle vicende della famiglia Forrester, viene trasmessa dal lunedì al sabato alle 13:45 e la domenica alle 14:00.

In Italia, la serie Beautiful viene trasmessa dal 4 giugno 1990. Inizialmente andava in onda su Rai 2 e successivamente, dal 5 aprile 1994, è passata a Canale 5. Oltre alla trasmissione che offre la possibilità di guardarli in diretta o on demand.

Lunedì 5 giugno

Ridge, Taylor e Thomas arrivano straziati al capezzale di Steffy che non riprende conoscenza. Si fanno forza e si domandano chi può averle sparato. Brooke va da Hope e da Liam.

Martedì 6 giugno

Brooke va da Hope e da Liam preoccupata perché sente, essendo mentalmente legata a Ridge, che è successo qualcosa di grave. Deacon dice a Sheila che Steffy è ancora viva. Sheila, temendo di essere scoperta, va in ospedale.

Mercoledì 7 giugno

Deacon informa Liam, Hope e Brooke che qualcuno ha sparato a Finn e a Steffy. Ridge, Thomas e Taylor sono in ospedale al capezzale di Steffy. Li impedisce a Sheila di vedere il corpo di Finn per l'ultimo saluto.

Giovedì 8 giugno

Deacon informa Hope, Liam e Brooke del ferimento di Steffy e della morte di Finn. Tutti sono sconvolti. Steffy è in ospedale e la sua vita è appesa a un filo. Tutta la famiglia è sconvolta. Sheila chiede a Li di permetterle di vedere Finn un'ultima volta, ma lei si oppone categoricamente.

Venerdì 9 giugno

Liam incoraggia Steffy, che giace in coma, a lottare. All'arrivo di Baker, tutti vorrebbero delle risposte e sapere se sia stato arrestato il responsabile. Thomas, nel frattempo, avverte Sheila di ritenerla capace di aver architettato una cosa tanto orribile. In ospedale, tutti aspettano notizie di Steffy. Ridge e Taylor vengono raggiunti anche da Brooke.

Sabato 10 giugno

Sheila si difende da Thomas che insiste nel considerarla responsabile della tragedia in cui sono stati coinvolti Steffy e Finn e poi fugge, inseguita da Taylor, preoccupata per lei. Subito dopo, Sheila decide di togliersi la vita per raggiungere Finn, ma Taylor cerca di convincerla a non farlo. Steffy è tra la vita e la morte e i suoi cari attendono che si svegli con il fiato sospeso. In una drammatica prova di forza e coraggio, Taylor e Sheila si salvano la vita reciprocamente. Dopo una intensa supplica di Ridge alle sfere celesti, Steffy riprende gradualmente a connettere con l'esterno. La gioia dei suoi familiari non è condivisa da Sheila, evidentemente terrorizzata che Steffy possa rivelare quanto è accaduto. Ridge, Taylor e Thomas sono in ospedale con Steffy, che ha ripreso conoscenza.

Domenica 11 giugno (ore 14)

Al capezzale di Steffy, oltre a Ridge, Taylor e Thomas, c'è anche Sheila, terrorizzata che possa rivelare che è stata lei a spararle, ma Steffy sembra non ricordare niente. Paris e Zende arrivano in ospedale e apprendono da Liam e da Hope che Steffy si è risvegliata, ma hanno anche la conferma che Finn è morto. Tutti si chiedono chi può essere il colpevole, ignorando che sia Sheila, che si trova proprio lì accanto a loro. Steffy si è risvegliata e tutti sono all'ospedale per confortarla, ma lei non ricorda nulla e non riesce a parlare. C'è anche Sheila, che teme possa rivelare la verità su quanto accaduto. Taylor racconta a Ridge di aver sorpreso Sheila sul tetto dell'ospedale in procinto di suicidarsi e che per afferrarla è scivolata rimanendo sospesa nel vuoto.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity, Steffy viene portata in ospedale e sembra essere in gravi condizioni.