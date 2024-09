Beautiful anticipazioni del 26 settembre: Hope non ascolta più Liam e parte con Thomas

Ecco le anticipazioni della puntata di Beautiful di giovedì 26 settembre alle 13:45, nella trama di domani scopriamo che Hope e Thomas sono in volo verso San Francisco. La soap americana racconta le vicende della famiglia Forrester ed ha esordito in Italia il 4 giugno 1990, quando ha debuttato su Rai 2. Dal 5 aprile 1994, è trasmessa su Canale 5 e disponibile in streaming live e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni di Beautiful: Un'opportunità lavorativa per Hope e Thomas

Carter riceve una telefonata da parte di alcuni clienti della Forrester Creations, attualmente a San Francisco. I clienti, interessati alla nuova collezione della linea di Hope, manifestano il desiderio di incontrare urgentemente sia lei che Thomas per discutere una collaborazione di potenziale grande importanza per l'azienda. Di fronte a un'opportunità così significativa, l'incontro viene organizzato con immediatezza.

Hope e Thomas si preparano a volare con il jet privato verso San Francisco. Il viaggio è programmato per la giornata, con il piano di illustrare ai clienti il loro lavoro e rientrare a Los Angeles senza trascorrere la notte fuori città. Tuttavia, la notizia non viene accolta con entusiasmo da Liam, che si preoccupa per il legame professionale tra Hope e Thomas.

Hope e Thomas in volo per San Francisco

Liam, come sempre, esprime la sua preoccupazione per il fatto che Hope trascorra la maggior parte delle sue giornate con Thomas, un uomo che, nonostante sembri cambiato, ha già deluso le aspettative in passato. La tensione cresce, ma Liam deve cedere di fronte all'importanza di questo viaggio per la carriera di Hope. È un momento cruciale per dimostrare a se stesso e a Hope che è in grado di fidarsi della moglie.

Mentre Hope si prepara per il volo e l'incontro, Liam si trova a fronteggiare i suoi dubbi. Deve bilanciare il desiderio di proteggere la sua famiglia con la necessità di supportare la carriera della moglie. Questo viaggio rappresenta non solo un'opportunità per Hope, ma anche una sfida per la loro relazione, mettendo alla prova la fiducia e la comunicazione tra i due.