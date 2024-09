Beautiful anticipazioni del 12 settembre: Carter minacciato da Bill che vuole riconquistare Katie

Ecco le anticipazioni della puntata di Beautiful di giovedì 12 settembre alle 13:45, nella trama di domani scopriamo che Carter dichiara il suo amore a Katie. La soap americana racconta le vicende della famiglia Forrester ed ha esordito in Italia il 4 giugno 1990, quando ha debuttato su Rai 2. Dal 5 aprile 1994, è trasmessa su Canale 5 e disponibile in streaming live e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni di Beautiful: Bill riemerge nella vita della sua ex moglie

Katie e Carter stanno vivendo un momento di grande intimità e felicità, finalmente liberi dai tormenti del passato e abbracciati dalla serenità che hanno trovato insieme. Durante una giornata particolarmente romantica, i due si confessano il loro amore, promettendo di affrontare il futuro insieme con speranza e gioia.

Tuttavia, la tranquillità della loro nuova vita viene scossa quando Bill si fa avanti, le speranze del magnate si basano sul suo recente bacio con Katie, un gesto impulsivo legato solamente alla gratitudine della sua ex per il sacrificio che lui aveva fatto per incastrare la perfida Sheila e mandarla in prigione.

Katie ai è dichiarata a Carter

Bill non ha rinunciato alla speranza di riconquistare la sorella di Brooke. Convinto che la forza dei legami familiari e il loro giovane figlio possano giocare a suo favore, l'uomo decide di invitarla a pranzo a casa sua, nella quale hanno vissuto come famiglia e che è piena di ricordi.

Katie accetta l'invito, ma il gesto di Bill non passa inosservato a Carter. Anche se lui e Katie si sono appena dichiarati il loro amore, l'avvocato non può fare a meno di sentirsi minacciato dall'interferenza di Spencer. La presenza del magnate e la sua persistente speranza di riaccendere la fiamma del passato mettono alla prova la determinazione di Carter e la stabilità della nuova relazione tra lui e Katie.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: R.J. si chiarisce con Thomas.