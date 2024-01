Beautiful anticipazioni 9 Gennaio, Brooke e Hope in azione: tentativo di porre fine agli intrighi familiari

Beautiful torna domani, martedì 9 gennaio, con un nuovo episodio in onda alle 13:40 su Canale 5. La soap statunitense, che narra le vicende della famiglia Forrester, è parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, debuttando su Rai 2, e successivamente, dal 5 aprile 1994, su Canale 5.

Beautiful va in onda dal lunedì al sabato ed è disponibile in streaming, in diretta e in replica su Mediaset Infinity, dove sono fruibili tutte le puntate trasmesse fino a oggi.

Prima di anticipare l'episodio di domani, effettuiamo un breve riassunto della puntata andata in onda lunedì 8 gennaio.

Beautiful: riassunto della puntata dell'8 gennaio

Deacon cerca di tenere a bada Sheila perché la smania di ricostruire la famiglia perduta non le giochi brutti scherzi. Brooke e Hope vanno a parlare rispettivamente con Taylor e con Steffy.

Anticipazioni del 9 gennaio:Brooke e Hope in Azione

Brooke e Hope decidono di affrontare direttamente la situazione, recandosi rispettivamente da Taylor e Steffy. L'obiettivo è chiarire le cose e fermare gli incessanti tentativi di Steffy e Thomas di interferire nel matrimonio di Brooke e Ridge, minandone la stabilità.

Nella puntata di martedì: Conversazione tra Brooke e Taylor

Brooke si confronta con Taylor, cercando di porre fine alle tensioni familiari. Le aspettative sono alte, ma il risultato della conversazione è deludente, creando ulteriori complicazioni nelle dinamiche familiari già tese.

Nel prossimo episodio: Hope e Steffy un Confronto Amaro e Risultato Sotto le Aspettative

Hope cerca di raggiungere un compromesso con Steffy, ma il confronto si rivela amaro e le speranze di risolvere la situazione si infrangono. Il risultato delude le aspettative, gettando un'ombra sul futuro del matrimonio di Brooke e Ridge.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity Brooke parla a Liam e Hope della visita di Bill.