Beautiful anticipazioni 9 aprile: accuse reciproche tra Thomas e Steffy, Bill affronta la depressione

Beautiful torna domani, martedì 9 aprile, con un nuovo episodio in onda alle 13:45 su Canale 5. La serie statunitense, che narra le vicende della famiglia Forrester, fa parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, giorno in cui ha debuttato su Rai 2. Dal 5 aprile 1994 va in onda su Canale 5.

Beautiful: riassunto dell'episodio trasmesso l'8 aprile

Ridge rivela a Brooke la verità sulla telefonata ai servizi sociali e le chiede scusa per le accuse mosse verso di lei. La reazione di Brooke è composta e ferma.

Anticipazioni del 9 aprile: Bill si sente sempre più solo

Bill sta attraversando un periodo difficile, caratterizzato da una crescente solitudine e depressione. Anche le solite provocazioni di Deacon, che solitamente potrebbero scuoterlo o suscitare una reazione da parte sua, sembrano non avere più alcun effetto su di lui.

Nel prossimo episodio: Lite tra fratello e sorella dopo il mancato matrimonio

Nel frattempo, Steffy e Thomas sembrano essere coinvolti in un conflitto emotivo riguardante il mancato matrimonio dei loro genitori. Il padre di Douglas, accusa sua sorella di aver mandato all'aria le nozze rivelando la verità sulla telefonata ai servizi sociali.

Lei, a sua volta, lo accusa di aver rovinato tutto imitando la voce di Brooke, facendo cadere sulla Logan la colpa della denuncia della famiglia Forrester al servizio di tutela dei minori.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Hope e Liam sono orgogliosi di Douglas per aver detto la verità su Thomas.