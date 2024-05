Beautiful anticipazioni 6 maggio: Bill fa una proposta indicente a Steffy

Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata di Beautiful in onda lunedì 6 maggio alle 13:45, la trama ci rivela che Bill ha studiato un piano perfetto per liberare Sheila. La serie statunitense, che narra le vicende della famiglia Forrester, fa parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, giorno in cui ha debuttato su Rai 2. Dal 5 aprile 1994 va in onda su Canale 5 ed è disponibile in live streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Nell'episodio del 5 maggio: La cattura di Sheila solleva un interrogativo di fondo: cosa ha spinto Bill, un potente uomo d'affari, a consegnare alla giustizia Sheila che aveva difeso fino a un attimo prima? Il mutismo di Bill alle domande che gli vengono poste prima da Liam e Wyatt e poi da Steffy non rende semplice la risposta a questa domanda.

Bill e Sheila sono amanti

Anticipazioni del 6 maggio: La macchinazione di Bill per liberare Sheila prende forma

Steffy e Finn hanno scoperto che Bill e Sheila hanno una relazione, e che l'uomo è disposto a tutto pur di evitare che la donna che ama finisca in prigione. Per questo ha elaborato un piano segreto.

Steffy teme per il futuro di Taylor

Uno dei punti del piano per garantire la liberazione di Sheila è l'arresto della donna, e Spencer la denuncia chiamando la polizia. Ora, Steffy si reca a parlare con il padre di Liam per cercare rassicurazioni.

Durante il confronto con Finn e Steffy, Bill aveva minacciato di mandare in prigione la madre di Steffy, Taylor, per avergli sparato anni prima. Ora la giovane Forrester cerca conferma che Bill non procederà legalmente contro Taylor. In risposta, Bill, il cui unico obiettivo è ormai vivere la sua storia d'amore con Sheila, propone a Steffy un patto inaspettato.