Beautiful anticipazioni 8 marzo: Lauren ed Eric brindano alla morte di Sheila, lei è pronta a tornare in scena

Beautiful torna domani, venerdì 8 marzo, con un nuovo episodio in onda alle 13:40 su Canale 5. La soap statunitense, che narra le vicende della famiglia Forrester, è parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, debuttando su Rai 2, e successivamente, dal 5 aprile 1994, su Canale 5.

Beautiful va in onda dal lunedì al sabato ed è disponibile in streaming, in diretta e in replica su Mediaset Infinity, dove sono disponibili tutte le puntate trasmesse fino a oggi.

Prima di anticipare l'episodio di domani, effettuiamo un breve riassunto della puntata andata in onda giovedì 7 marzo.

Beautiful: riassunto della puntata del 7 marzo

Hope sembra ormai soggiogata da Thomas come era accaduto anche in passato e crede che lui ormai sia davvero una persona diversa. Tornando a casa dal lavoro al ristorante, Deacon trova Sheila pronta a festeggiare in piena regola la notte di Halloween con lui.

Beautiful: Eric e Lauren Fenmore ignorano che Sheila sia viva

Anticipazioni dell'8 marzo: Il brindisi di Lauren ed Eric

Lauren Fenmore ha un incontro d'affari con Eric alla Forrester, i due si ritrovano in un momento di gioia e sollievo, brindando al fatto che nessuno dovrà più preoccuparsi a causa di Sheila. Le malefatte di questa donna hanno funestato la storia delle loro famiglie per anni.

Nel nuovo episodio: L'inganno di Sheila

Lauren e Eric, ignari della verità, credono fermamente che Sheila sia ormai fuori dai giochi per sempre. Tuttavia, ignorano che la morte della donna sia stata una messa in scena perfetta. In realtà, Sheila si nasconde astutamente a casa di Deacon, tramando chissà quali nuovi inganni e pronta a rientrare nella vita di Finn, suo figlio biologico