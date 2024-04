Beautiful anticipazioni 8 aprile: confronto tra Ridge e Brooke dopo la rivelazione di Steffy

Ecco cosa succederà nella puntata della soap americana che andrà in onda domani alle 13:30 circa su Canale 5.

Beautiful torna domani, lunedì 8 aprile, con un nuovo episodio in onda alle 13:30 su Canale 5. La serie statunitense, che narra le vicende della famiglia Forrester, fa parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, giorno in cui ha debuttato su Rai 2. Dal 5 aprile 1994 va in onda su Canale 5.

Beautiful: riassunto dell'episodio trasmesso il 7 aprile

Steffy, rivelando le malefatte di Thomas durante la cerimonia di nozze dei suoi genitori, getta scompiglio tra gli invitati, turba irreparabilmente l'aria di festa e i rapporti tra Taylor e Ridge.

Thomas è stato smascherato, il suo piano ora rischia di saltare

Nel frattempo, Sheila, che si sente reclusa a casa di Deacon che le ha imposto di restare in casa per evitare di farsi arrestare facendo finire in carcere anche lui.

Deacon, preoccupato che Sheila possa compiere azioni che potrebbero danneggiare anche lui, si vede costretto ad imporle di restare in casa e di meditare un allontanamento definitivo da Los Angeles.

Anticipazioni dell'8 aprile: Ridge decide di rivelare la verità alla sua ex moglie

Dopo aver saputo da Steffy che la telefonata ai servizi sociali è stata fatta da Thomas, che con un app ha imitato la voce di Brooke, Ridge prende una decisione inaspettata e decide di andare dalla sua ex moglie.

Ridge deve scusarsi con Brooke

Nel prossimo episodio: Brooke riceve le scuse per le ingiuste accuse

Forrester, una volta arrivato dalla Logan che nel frattempo stava con Hope che la consolava in questo difficile momento, le racconta la verità sulla telefonata ai servizi sociali e sulle manipolazioni di suo figlio. Ridge le chiede scusa per le accuse mosse verso di lei. La reazione di Brooke è composta e ferma.