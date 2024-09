Beautiful anticipazioni 7 settembre: Brooke festeggia il ritorno di R.J., Thomas rassicura Taylor su Hope

Sabato 7 settembre torna Beautiful alle 13:40 con un doppio appuntamento. Grazie alle anticipazioni della trama sappiamo che R.J. torna a casa dopo un viaggio intorno al mondo. La soap americana è parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, quando ha debuttato su Rai 2. Dal 5 aprile 1994, la saga dei Forrester è trasmessa su Canale 5 ed è disponibile in streaming live e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni di Beautiful: Thomas ritrova la rivalità con il fratello

Dopo un lungo periodo trascorso in giro per il mondo come influencer di successo, R.J. torna a Los Angeles, accolto con grande gioia dai suoi genitori, in particolare da Brooke, che ha sentito profondamente la mancanza del suo figlio più giovane. Il suo ritorno è una boccata d'aria fresca, ma allo stesso tempo, riporta a galla vecchi conflitti familiari irrisolti.

Nel frattempo, Thomas è immerso nel lavoro, concentrato sui nuovi modelli della collezione della Forrester Creations. Mentre apparentemente sembra calmo e focalizzato, Taylor, sempre attenta al benessere emotivo del figlio, osserva con discrezione i suoi comportamenti, preoccupata che sotto la superficie ci sia qualcosa di più. Thomas la rassicura, affermando di essere completamente dedito al lavoro e ai suoi impegni come padre, e che l'ossessione per Hope è ormai solo un ricordo lontano.

Thomas accoglie con riserva il ritorno di R.J.

Hope, dal canto suo, conferma a Taylor che il loro rapporto professionale è tornato sereno, e che Thomas sembra davvero cambiato, più maturo e responsabile. Tuttavia, la serenità di Thomas è messa alla prova quando Charlie, il capo della sicurezza, arriva per annunciare il ritorno di R.J. Mentre Hope corre ad accogliere il fratellastro con affetto, Thomas resta indietro, esitando visibilmente.

In un momento privato, Thomas confessa a Taylor le sue preoccupazioni: teme che il ritorno di R.J. riaccenda antiche rivalità, alimentate dal sentimento di competizione che ha sempre provato nei confronti del fratello minore. Inoltre, il pensiero che R.J. possa nutrire ancora risentimento per il ruolo che ha avuto nella separazione dei loro genitori lo tormenta.

Dall'altro lato, anche R.J. è in preda ai dubbi. Confessa a Brooke e a Ridge di essere stato lontano per così tanto tempo proprio per evitare di essere risucchiato nei drammi familiari. Il suo ritorno è carico di aspettative, ma anche di una velata preoccupazione per ciò che potrebbe risvegliare.

