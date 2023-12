Beautiful anticipazioni 6 dicembre, Finn incontra Sheila: la sua reazione e la rivelazione a Bill

Beautiful torna domani, mercoledì 6 dicembre, con un nuovo episodio in onda alle 13:40 su Canale 5. La soap statunitense, che narra le vicende della famiglia Forrester, è parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, debuttando su Rai 2, e successivamente, dal 5 aprile 1994, su Canale 5.

Beautiful va in onda dal lunedì al sabato ed è disponibile in streaming, in diretta e in replica su Mediaset Infinity, dove sono fruibili tutte le puntate trasmesse fino a oggi.

Prima di anticipare l'episodio di domani, effettuiamo un breve riassunto della puntata andata in onda martedì 5 dicembre.

Beautiful: riassunto della puntata del 5 dicembre

Deacon esce di casa per andare a lavorare e raccomanda a Sheila di non uscire e di non fare pazzie che rischino di farli finire entrambi in prigione. Ma Deacon dimentica il cellulare a casa e quando Sheila se ne accorge, infila maschera e parrucca e glielo porta a Il Giardino.

Anticipazioni del 6 dicembre: Sheila a Il Giardino incrocia lo sguardo di Finn

Sheila è andata a Il Giardino per riconsegnare il cellulare a Deacon. Nonostante indossi la parrucca e la maschera, la donna attira l'attenzione di Finn, suscitando la sua curiosità. Il ragazzo nonostante il travestimento ha riconosciuto nella postura della donna qualcosa di familiare.

L'impatto della donna nella vita del figlio

Dopo quest'incontro, Finn confessa a Bill i suoi sentimenti contrastanti dopo la morte di Sheila, perché senza di lei non sarebbe mai venuto al mondo e non avrebbe mai conosciuto Steffy.

Finn esprime il suo profondo senso di gratitudine nei confronti di Sheila per avergli dato la vita, ma allo stesso tempo, si trova in una situazione difficile poiché la madre biologica ha compiuto gesti che difficilmente possono essere perdonati

Nella clip caricata su Mediaset Infinity, Finn e Li si godono un pranzo madre-figlio.