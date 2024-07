Beautiful, anticipazioni 26 luglio: Bill scopre le sue carte, Sheila chiede aiuto a Deacon

Venerdì 26 luglio torna Beautiful con una nuova puntata in onda alle 13:40. Grazie alle anticipazioni della trama sappiamo che Bill ha un secondo fine. La serie ha debuttato su Rai 2 il 4 giugno 1990, La soap è stata poi acquistata da Mediaset andando in onda per la prima volta il 5 aprile 1994 su Canale 5. La saga dei Forrester è disponibile in streaming live e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni di Beautiful del 26 luglio: Un colpo di scena sconvolgente

Negli episodi precedenti abbiamo scoperto che Sheila, con l'aiuto di Bill Spencer, è riuscita ad evitare il carcere. Il magnate ha ricattato Steffy e Finn, minacciandoli di denunciare Taylor, che gli aveva sparato anni prima, se loro avessero testimoniato contro la Carter. In questi mesi nessuno era riuscito a capire le motivazioni di Dollar Bill.

I suoi amici, i suoi figli, Liam e Wyatt, più volte hanno provato a capire le reali ragioni che hanno spinto il padre a difendere la donna e accoglierla sotto il suo tetto. I due hanno iniziato una relazione, anche se lei, recentemente, ha passato la sera con Deacon. Tra di loro la fiamma della passione, nata durante la latitanza di Sheila, non si è mai spenta.

Sheila può contare solo su Deacon

Questo comportamento ambiguo di Bill ha suscitato sospetti e preoccupazioni tra i suoi familiari e amici, aumentando il mistero attorno alle sue vere intenzioni. Finalmente ora si scopre il piano segreto di Bill: lui sta cercando di incastrare Sheila con la complicità di Ridge e dell'FBI per farle confessare un omicidio di primo grado che la condanni alla prigione a vita.

Questa rivelazione getta una nuova luce sui comportamenti di Bill, mostrando che la sua apparente protezione di Sheila era in realtà una trappola ben orchestrata per assicurarsi che pagasse per i suoi crimini. L'atteggiamento di Bill ha allarmato la donna, che ha iniziato a notare delle stranezze nei suoi atteggiamenti e nei suoi discorsi. Preoccupata e insicura sul da farsi, La Carter decide di chiamare Deacon per discuterne.