Beautiful, anticipazioni 5 dicembre: Deacon va da Sheila in prigione, Liam resta sulle sue posizioni

La saga dei Forrester continua con una nuova puntata in onda domani alle 13:45 circa: la soap americana viene trasmessa dal lunedì al sabato nel daytime del pomeriggio di Canale 5.

Ecco le anticipazioni della puntata di Beautiful di giovedì 5 dicembre alle 13:45, nella trama di domani scopriamo che la decisione di Liam e irrevocabile. La soap americana racconta le vicende della famiglia Forrester ed ha esordito in Italia il 4 giugno 1990, quando ha debuttato su Rai 2. Dal 5 aprile 1994, è trasmessa su Canale 5 e disponibile in streaming live e on demand su Mediaset Infinity

Riassunto dell'episodio precedente

Liam, sconvolto dalla scoperta che sua moglie e Thomas si sono baciati, è determinato a non perdonare Hope. Sa che è stata lei ad avvicinarsi per prima a Thomas e ritiene il tradimento insopportabile. La decisione di chiedere il divorzio è ferma. Wyatt cerca di convincerlo a dare una seconda possibilità alla moglie, ma Liam resta irremovibile, ritenendo che la fiducia sia stata irrimediabilmente rotta.

Nel frattempo, Hope confessa a Thomas di voler stare con lui, rivelando che Liam sembra intenzionato a tornare con Steffy. Questo segna un punto di non ritorno per la sua relazione con Liam e la connessione con Thomas. Infine, Liam e Wyatt hanno un confronto acceso alla Spencer Publication, con Wyatt che non capisce la decisione di Liam di porre fine al matrimonio.

Anticipazioni di Beautiful: Deacon non ha dimenticato Sheila

Wyatt cerca ancora di persuadere Liam a perdonare Hope, sottolineando che, in fin dei conti, si è trattato solo di un bacio. Il giovane lo esorta a non lasciare che questo errore distrugga la sua famiglia, mettendo in gioco anche il benessere dei bambini. Tuttavia, suo fratello è irremovibile. La sua rabbia non si placa, soprattutto perché il tradimento riguarda Thomas.

Per Liam, questo non è solo un bacio, ma un gesto che non può essere perdonato, e la sua decisione di chiedere il divorzio sembra definitiva. La frattura tra lui e sua moglie si fa sempre più profonda, mentre il rischio di perdere definitivamente la sua famiglia diventa una realtà.

Deacon va a trovare Sheila Carter

Nel frattempo, Deacon si reca in prigione a trovare Sheila. La donna, visibilmente sorpresa e felice di vederlo, accoglie la sua visita con un sorriso. I due iniziano a ricordare i bei tempi passati e a riflettere sulla loro storia insieme. Sheila, gli confessa che sta ripensando alla sua vita e si pente delle sue azioni. Deacon cerca di consolarla, rassicurandola sul fatto che è ancora una persona speciale.

Entrambi sembrano non aver mai dimenticato l'altro, e mentre Sheila spera di poter uscire dal carcere e ricominciare una nuova vita, Deacon la incoraggia a non perdere la speranza. Questo incontro getta le basi per un possibile ritorno della donna nella vita di Sharpe, con entrambi che coltivano la speranza di potersi frequentare di nuovo una volta che lei sarà libera.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Hope, dopo aver capito di non avere più un futuro con Liam, decide di baciare ancora una volta Thomas.