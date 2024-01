Beautiful anticipazioni 31 gennaio, Ridge a Taylor: 'Ho scelto te' Brooke ignora quello che sta succedendo

Beautiful torna domani, mercoledì 31 gennaio, con un nuovo episodio in onda alle 13:40 su Canale 5. La soap statunitense, che narra le vicende della famiglia Forrester, è parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, debuttando su Rai 2, e successivamente, dal 5 aprile 1994, su Canale 5.

Beautiful va in onda dal lunedì al sabato ed è disponibile in streaming, in diretta e in replica su Mediaset Infinity, dove sono disponibili tutte le puntate trasmesse fino a oggi.

Prima di anticipare l'episodio di domani, effettuiamo un breve riassunto della puntata andata in onda martedì 30 gennaio.

Beautiful: riassunto della puntata del 30 gennaio

Ridge si presenta inaspettatamente ad Aspen. Brooke, ignara di tutto, lo aspetta a casa e si confronta con Liam su Hope e Thomas. C'è grande preoccupazione da parte di entrambi che non si fidano di Thomas e temono che Hope, per amore di Douglas, ricada nella rete delle sue manipolazioni.

Anticipazioni del 31 gennaio: Hope e Thomas collaborano alla nuova collezione

Hope e Thomas si impegnano nella creazione della nuova collezione della linea 'Hope for the Future' e ottengono risultati magnifici grazie alla loro collaborazione e creatività.

La loro collaborazione finirà per ingelosire ancora di più Liam, preoccupato per il riavvicinamento tra Hope e Thomas

Nel prossimo episodio: La dichiarazione d'amore di Ridge a Taylor ad Aspen

Taylor e Steffy sono andati ad Aspen, perchè Taylor vuole dimenticare Ridge, convinta che lui tornerà sempre da Brooke.

Inaspettatamente, Ridge raggiunge Taylor ad Aspen e le dichiara tutto il suo amore, esprimendo la sua volontà di tornare per sempre da lei, consolidando così i loro legami affettivi.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity Thomas e Hope trovano un punto d'incontro su Douglas.