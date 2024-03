Beautiful anticipazioni 30 marzo: Eric vuole fermare il matrimonio tra Ridge e Taylor, Bill desidera Brooke

Beautiful torna domani, sabato 30 marzo, con un doppio episodio in onda alle 13:45 su Canale 5. La soap statunitense, che narra le vicende della famiglia Forrester, è parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, debuttando su Rai 2, e successivamente, dal 5 aprile 1994, su Canale 5.

Beautiful va in onda dal lunedì al sabato ed è disponibile in streaming, in diretta e in replica su Mediaset Infinity, dove sono caricate tutti gli episodi trasmessi fino a oggi.

Prima di anticipare gli episodi di domani, facciamo un breve riassunto della puntata andata in onda venerdì.

Beautiful: riassunto della puntata del 29 marzo

Ridge rivela alla sua famiglia di aver sentito con le proprie orecchie la registrazione della telefonata di Brooke ai servizi sociali. Steffy è sdegnata e vorrebbe affrontare Brooke, mentre Taylor è turbata dal fatto che Ridge le abbia tenuto nascosto la cosa.

Anticipazioni del 30 marzo: Il segreto di Douglas

Nessuno sa che la telefonata di Brooke ai servizi sociali è un inganno di Thomas, tranne Douglas. E per questo il padre lo allontana mandandolo in camera sua. Brooke si confida e si sfoga con Donna e Katie ribadendo di non riuscire a capire il motivo per cui Ridge l'ha lasciata.

Ridge e Taylor stanno per sposarsi a casa di Eric e i loro figli sono ovviamente al settimo cielo, ma il piccolo Douglas non è altrettanto felice perché porta dentro di sé il peso del segreto sulla nonna Brooke e fatica a nascondere il suo malcontento.

A Beautiful: Bill si propone a Brooke ma lei lo respinge di nuovo

Nel prossimo episodio: Eric parla con Ridge

Prima che il matrimonio tra Ridge e Taylor abbia inizio, Eric tenta di spingere suo figlio a riflettere se questo è davvero quello che vuole, l'uomo e convinto che la storia tra Brooke e Ridge non sia realmente finita.

Nella nuova puntata: Bill non si arrende con Brooke

Bill va a casa di Brooke per dichiararle tutto il suo amore e Carter ascolta di nascosto la conversazione. Bill le chiede di tornare con lui. Brooke rifiuta ancora una volta, il suo cuore appartiene ancora a Ridge.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Ridge e la sua famiglia festeggia prima dell'imminente matrimonio.