Beautiful anticipazioni 30 maggio: Hope disperata, Thomas è la sua unica salvezza?

Queste sono le anticipazioni relative alla puntata di Beautiful di giovedì 30 maggio in onda alle 13:40, la trama ci svela che Thomas insiste per tornare nell'azienda di famiglia. La soap americana incentrata sulle vicende della famiglia Forrester è parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, giorno in cui ha debuttato su Rai 2. Dopo che Mediaset ne ha acquistato i diritti, è trasmessa su Canale 5 dal 5 aprile 1994 e disponibile in streaming live e on demand su Mediaset Infinity.

Nell'episodio del 29 maggio, La collezione Hope for the Future, creata da Hope, ha ricevuto recensioni negative dalle riviste specializzate del settore ed è sull'orlo del fallimento. Thomas va da Steffy offrendo la sua collaborazione per salvare la linea. Poi, le mostra dei bozzetti che ha disegnato per la linea di Hope.

Paris sostiene il ritorno di Thomas

Anticipazioni del 30 maggio: Thomas trova un prezioso alleato

Thomas è stato cacciato dalla Forrester Creations dopo aver ingannato l'intera famiglia telefonando ai servizi sociali imitando la voce di Brooke grazie all'app di suo figlio Douglas. Ora, dopo questo periodo sabbatico, il figlio di Ridge e Taylor vede nel fallimento della linea creata da Hope un'occasione da cogliere al volo per tornare nell'azienda di famiglia e parla prima con Steffy e poi con Paris.

Dopo aver sentito le ragioni di Thomas, Paris si rivolge a Hope, suggerendole di considerare il ritorno del papà di Douglas nel team per salvare la linea "Hope for the Future". Nonostante la sua iniziale riluttanza a lavorare di nuovo con Thomas, Hope inizia a riflettere sulla possibilità che il suo ritorno possa realmente aiutare a risollevare le sorti della collezione.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Thomas confida a Paris che spera di rientrare alla Forrester.