Beautiful anticipazioni 3 giugno: Sheila e Taylor condividono un passato comune, la verità è rivelata

Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata di Beautiful in onda lunedì 3 giugno alle 13:50, la trama ci rivela che Sheila va da Taylor. La serie statunitense, che narra le vicende della famiglia Forrester è stata trasmessa in Italia per la prima volta il giugno 1990 su Rai 2. Su Canale 5 va in onda dal 5 aprile 1994. È disponibile in live streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Nell'episodio del 2 giugno, Katie va da Steffy per sapere in che modo Bill la stia ricattando, ma è Taylor a risponderle, confessando che la ragione per cui Bill ha potuto ricattare Finn e Steffy per non farli testimoniare contro Sheila, è che lei stessa, anni prima, gli ha sparato a sangue freddo. Katie ora vuole conoscere il motivo di quel gesto ignobile. Deacon, diventato proprietario de "Il Giardino", racconta a Hope e Brooke i suoi piani per valorizzare l'attività.

Anticipazioni del 3 giugno: Sheila manovra Bill e affronta Taylor

Il ricatto a Steffy e Finn, e la minaccia di denunciare Taylor ha funzionato: i due ragazzi non hanno testimoniato ed ora la donna che ha devastato le loro vite è libera. Dopo essere uscita di prigione Sheila si è trasferita a casa del Magnate. La Carter, per evitare che Bill cambi idea, continua a manipolarlo cercando di sminuire i suoi legami familiari ed in particolare i rapporti intercorsi tra lui, Brooke e Katie.

Taylor riceve la visita di Sheila

La diabolica Rossa non si ferma, dopo Bill prende di mira Taylor, a cui chiede di dimenticare il passato per vivere tutti insieme in pace ed armonia. Naturalmente la Hayes non ha alcuna intenzione di perdonarla e le chiede di andare via e non provare ad avvicinarsi alla sua famiglia.

Beautiful anticipazioni 1 giugno: Taylor pensa a una soluzione estrema, Finn affronta Sheila

La madre di Steffy non può dimenticare le cattiveria di Sheila nei confronti di sua figlia, a cui ha anche sparato. La donna, allora, prova a fare leva sui sensi di colpa di Taylor, arrivando a dire che loro due sono molto più simili di quanto lei creda: in fin dei conti hanno lo stesso passato: entrambe hanno sparato a una persona.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Sheila manipola Bill.