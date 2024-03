Beautiful anticipazioni 29 marzo: Ridge confessa la verità su Brooke! Taylor sconvolta dalla Rivelazione

Beautiful torna domani, venerdì 29 marzo, con un nuovo episodio in onda alle 13:40 su Canale 5. La soap statunitense, che narra le vicende della famiglia Forrester, è parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, debuttando su Rai 2, e successivamente, dal 5 aprile 1994, su Canale 5.

Beautiful va in onda dal lunedì al sabato ed è disponibile in streaming, in diretta e in replica su Mediaset Infinity, dove sono disponibili tutte le puntate trasmesse fino a oggi.

Prima di anticipare l'episodio di domani, effettuiamo un breve riassunto della puntata andata in onda giovedì.

Beautiful: riassunto della puntata del 28 marzo

Durante la cena di prova, Ridge decide di raccontare a tutta la famiglia riunita della telefonata che Brooke avrebbe fatto ai servizi sociali per sottrarre Douglas a Thomas, provocando in lui rabbia e disgusto. Alla cena di prova del matrimonio con Taylor, Ridge rivela a tutti che è stata Brooke a chiamare il Servizio Tutela Minori.

Anticipazioni del 29 marzo: Ridge svela tutto su Brooke

Ridge dopo aver raccontato della denuncia di Brooke al Servizio Tutela Minori continua le sue rivelazioni. Forrester spiega ai suoi familiari che, grazie ad un suo amico, ha sentito con le proprie orecchie la registrazione della telefonata di Brooke ai servizi sociali.

Beautiful: Steffy vuole parlare con Brooke

Nel prossimo episodio: I dubbi di Taylor

Dopo il discorso di Ridge, Steffy è sdegnata e vorrebbe subito affrontare Brooke per rinfacciarle il suo comportamento. Nel frattempo Taylor è perplessa, non capisce perchè Ridge le ha tenuto nascosto quello che era successo con Brooke.