Beautiful anticipazioni 24 gennaio, Ridge è sconvolto per l'inganno di Brooke

Beautiful torna domani, mercoledì 24 gennaio, con un nuovo episodio in onda alle 13:40 su Canale 5. La soap statunitense, che narra le vicende della famiglia Forrester, è parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, debuttando su Rai 2, e successivamente, dal 5 aprile 1994, su Canale 5.

Beautiful va in onda dal lunedì al sabato ed è disponibile in streaming, in diretta e in replica su Mediaset Infinity, dove sono disponibili tutte le puntate trasmesse fino a oggi.

Prima di anticipare l'episodio di domani, effettuiamo un breve riassunto della puntata andata in onda martedì 23 gennaio.

Beautiful: riassunto della puntata del 23 gennaio

Ridge e Thomas si rivolgono a un vecchio amico che opera nei servizi sociali convincendolo a condividere con loro l'informazione sull'autore della denuncia e ascoltando la registrazione della telefonata scoprono che è stata Brooke.

Ridge e Thomas ascoltano la registrazione della chiamata al Servizio Tutela Minori che è stata fatta da Brooke allo scopo di allontanare Douglas da suo padre.

Anticipazioni del 24 gennaio: La registrazione della telefonata incastra Brooke

La registrazione della telefonata al Servizio di Tutela dei Minori conferma che è stata Brooke ad effettuare la chiamata, portando così i servizi sociali a casa Forrester e causando tensioni e scompiglio.

Nel prossimo episodio: Discussione tra Liam e Brooke

Liam discute della situazione con Brooke, ignaro del fatto che sia stata lei l'autrice della chiamata, e si chiede chi possa essere stato a effettuarla.

Nella nuova puntata: Reazione sconvolta di Ridge

Ridge è sconvolto e incredulo riguardo alla chiamata ai servizi sociali. Forrester ha riconosciuto la voce di Brooke, che segnalava un incidente con un coltello ai danni di Douglas.

Gli sviluppi della soap americana: Appello di Steffy a sua madre

Steffy supplica sua madre di non abbandonare Ridge, considerando che Brooke ha tradito gravemente la sua fiducia negando di essere l'autrice della chiamata al Servizio di Tutela dei Minori.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Steffy vuole convincere Taylor ad andare ad Aspen con lei.