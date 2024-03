Beautiful anticipazioni 27 marzo: Ridge e Taylor sono pronti per le nozze, i dubbi di Eric!

Beautiful torna domani, mercoledì 27 marzo, con un nuovo episodio in onda alle 13:40 su Canale 5. La soap statunitense, che narra le vicende della famiglia Forrester, è parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, debuttando su Rai 2, e successivamente, dal 5 aprile 1994, su Canale 5.

Beautiful va in onda dal lunedì al sabato ed è disponibile in streaming, in diretta e in replica su Mediaset Infinity, dove sono disponibili tutte le puntate trasmesse fino a oggi.

Beautiful: riassunto del 26 marzo

Douglas ha scoperto che il padre ha utilizzato l'app che cambia le voci, spacciandosi per Brooke e facendo credere che avesse chiamato lei i servizi sociali e si sente in dovere di confessare la verità.

Thomas, però, cerca di convincerlo a non farlo e a concentrarsi sulla felicità dei nonni. Brooke è inconsolabile per aver perso l'amore della sua vita.

Anticipazioni del 27 marzo: La felicità di Thomas e Steffy

Le manovre di Thomas e Steffy per riunire i propri genitori sembrano aver dato i risultati sperati. Finalmente fervono i preparativi per il matrimonio tra Taylor e Ridge e tutto procede senza apparenti ostacoli.

Nella prossima puntata: Eric mette pressione a Ridge

Ridge, comunque, si sente sotto pressione a causa delle domande e dalle illazioni di Eric sul motivo che l'ha spinto a prendere questa decisione. Eric è sicuro che la storia tra Brooke e Ridge non si concluderà così facilmente.