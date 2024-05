Beautiful anticipazioni 29 maggio, Thomas si allea con Steffy per salvare la collezione di Hope

Ecco le anticipazioni della puntata di Beautiful di mercoledì 29 maggio alle 13:40, la trama di oggi è incentrata su Thomas che ha preparato dei nuovi bozzetti. La soap americana racconta le vicende della famiglia Forrester ed è parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, quando ha debuttato su Rai 2. Dal 5 aprile 1994, è trasmessa su Canale 5 e disponibile in streaming live e on demand su Mediaset Infinity.

Nell'episodio del 28 maggio, Hope è affranta per la critica negativa alla nuova collezione di "Hope for the Future" e si chiede se non sia il caso di richiamare Thomas in squadra con lei. Thomas confida a Paris che spera di rientrare alla Forrester.

Anticipazioni del 29 maggio, La crisi di "Hope for the Future": un'opportunità per Thomas

La collezione "Hope for the Future", creata da Hope, ha ricevuto recensioni negative dalle riviste specializzate del settore. Da quel momento, le vendite si sono fermate e il lavoro messo in piedi dalla figlia di Brooke rischia di fallire. Thomas coglie la palla al balzo: la crisi della collezione può essere il suo gancio per rientrare alla Forrester Creations, la casa di moda della famiglia da cui è stato cacciato dopo aver incastrato Brooke.

Steffy aiuterà Thomas a rientrare nell'azienda di famiglia?

Thomas decide di chiedere aiuto a Steffy, anche se la sorella è rimasta profondamente delusa dal suo comportamento. È stata proprio lei a rivelare tutta la verità sulle malefatte di suo fratello, fermando il matrimonio tra Ridge e Taylor. Tuttavia, il padre del piccolo Douglas è determinato a riottenere il suo posto e offre la sua collaborazione per salvare la collezione. Poi mostra a Steffy dei bozzetti che ha disegnato per la linea di Hope.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Deacon interroga Sheila sulla sua relazione con Bill.