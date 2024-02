Beautiful anticipazioni 29 febbraio: Hope e Thomas si raccontano le reciproche fantasie

Beautiful torna domani, giovedì 29 febbraio, con un nuovo episodio in onda alle 13:40 su Canale 5. La soap statunitense, che narra le vicende della famiglia Forrester, è parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, debuttando su Rai 2, e successivamente, dal 5 aprile 1994, su Canale 5.

Beautiful va in onda dal lunedì al sabato ed è disponibile in streaming, in diretta e in replica su Mediaset Infinity, dove sono disponibili tutte le puntate trasmesse fino a oggi.

Prima di anticipare l'episodio di domani, effettuiamo un breve riassunto della puntata andata in onda mercoledì 28 febbraio.

Beautiful: riassunto della puntata del 28 febbraio

Hope e Paris sorprendono Thomas seminudo mentre si sta cambiando nel suo ufficio e rimangono colpite dalla sua prestanza fisica. Dietro insistenza dell'amica, Hope ammette di trovarlo molto attraente.

Anticipazioni del 29 febbraio:

Dopo che Hope ha rivelato a Paris di considerare Thomas molto attraente, Paris si lascia sfuggire questa confidenza con il diretto interessato, mettendo in moto una serie di dinamiche inaspettate.

Nella prossima puntata di Beautiful: Brooke teme che Thomas stia plagiando Hope

Thomas approfitta di questa confessione di Hope per sondare il terreno con la figlia di Brooke Logan e Deacon Sharpe. Il padre di Douglas chiede a Hope se abbia mai fantasie su di lui, come lui le ha su di lei.

Thomas, infatti, ha avuto vivide fantasie che coinvolgono rapporti tra lui e Hope, e spera che queste fantasie possono trasformarsi in realtà

Nel frattempo le preoccupazioni di Liam e Brooke si concentrano sull'evoluzione del rapporto tra Hope e Thomas, i due concordano che la ragazza sembra ormai completamente plagiata da Thomas.