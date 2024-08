Beautiful anticipazioni 29 Agosto: Hollis torna alla carica con Brooke, Hope è tormentata da Thomas

Ecco le anticipazioni della puntata di Beautiful di giovedì 29 agosto alle 13:45, nella trama di domani scopriamo che Hollis chiede a Brooke di uscire. La soap americana racconta le vicende della famiglia Forrester ed ha esordito in Italia il 4 giugno 1990, quando ha debuttato su Rai 2. Dal 5 aprile 1994, è trasmessa su Canale 5 e disponibile in streaming live e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni di Beautiful del 29 agosto: Brooke riflette su Hollis

Thomas è stato richiamato alla Forrester Creations per rilanciare la linea Hope For The Future, che rischiava la chiusura a causa delle recensioni negative e del calo delle vendite. Mentre tutti temono che Thomas possa ricadere nella sua vecchia ossessione per Hope, la situazione prende una piega inaspettata: questa volta è Hope a essere tormentata da fantasie su Thomas.

Le sue ossessioni non la lasciano in pace né al lavoro, né nella sua vita privata. Addirittura, mentre una sera faceva l'amore tra le braccia di suo marito Liam, ha immaginato di essere con Thomas, suggerendo che ora sia lei ad avere una fissazione per il padre di Douglas. Cosa che la sconvolge e rischia di mettere in crisi il suo matrimonio.

Katherine Logan è al Giardino con sua sorella e Taylor

Nel frattempo, mentre Hope cerca di combattere i suoi sentimenti contrastanti, Brooke, Katherine e Taylor si ritrovano a pranzo insieme a "Il Giardino". Le tre donne discutono delle loro aspettative sentimentali per il futuro. Taylor incoraggia Brooke a dare una seconda possibilità a Hollis, il giovane cameriere del ristorante, che ha recentemente chiesto a Brooke di uscire di nuovo.

Già in precedenza, Hollis ha corteggiato l'ex di Deacon, il suo capo. Tra i due, durante un precedente appuntamento c'è stato anche un bacio, ma la Logan si era tirata indietro perchè, nonostante la bellezza e il fascino del ragazzo, crede di non essere ancora pronta per una nuova relazione.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Rimasti soli in ufficio, Hope e Thomas parlano della loro rinnovata collaborazione.