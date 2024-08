Good Omens, Michael Sheen aggiorna sulla terza e ultima stagione: "Non vedo l'ora"

Proprio come i fan della serie tratta dall'opera di Neil Gaiman, anche l'interprete di Aziraphale non vede l'ora di tornare in scena

L'anno scorso è stato annunciato che Good Omens avrebbe avuto una terza e ultima stagione su Prime Video, ma soltanto adesso sono arrivati i primi aggiornamenti sulle tempistiche dei nuovi episodi.

Neil Gaiman, co-autore del romanzo e sceneggiatore della serie, ha spiegato in precedenza che la seconda stagione è stata un ponte tra il libro e la sua idea originale di sequel e che aveva già in mente la terza stagione da tempo. Non ci sono state molte altre notizie sulla terza stagione da quando è stata annunciata a dicembre, ma Michael Sheen (Aziraphale) ha recentemente parlato con TV Insider e ha anticipato quello i fan devono aspettarsi dagli ultimi episodi dello show.

"È ancora in fase di sviluppo, ma ovviamente sono molto entusiasta di lavorare di nuovo con David [Tennant], e amo quel personaggio. Sono molto emozionato", ha spiegato Sheen. "Una delle cose straordinarie dell'essere parte di Good Omens è il pubblico, i fan, il fandom", ha aggiunto Sheen.

Good Omens 2: David Tennant, Michael Sheen in una scena

"Bisogna prenderlo molto sul serio perché la gente ne rimane davvero colpita. E vedere come il pubblico ha reagito al finale della seconda stagione è stato straordinario. Quindi sì, spero, e sono sicuro, che la terza stagione sarà un'esperienza soddisfacente per tutti", ha continuato.

Good Omens 3: Neil Gaiman manda un messaggio molto duro ai fan che gli chiedono anticipazioni

Il mese scorso, Tennant era apparso al Florida Supercon e anche lui ha condiviso i suoi pensieri sull'ultima stagione di Good Omens.

"So dove andrà a parare e sfido chiunque a non pensare che sarà il finale perfetto", ha anticipato. "Non sto svelando nulla con questo. Non dirò se sarà buona, cattiva o indifferente, perché sarà sicuramente perfetta". Su questa pagine potete leggere la recensione di Good Omens 2.