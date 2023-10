Beautiful anticipazioni 28 ottobre: Steffy affronta Li e vuole la verità su Finn

Beautiful fa ritorno domani, sabato 28 ottobre, con un nuovo episodio in onda alle 13:40 su Canale 5. La soap statunitense, che narra le vicende della famiglia Forrester, è parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, debuttando su Rai 2, e successivamente, dal 5 aprile 1994, su Canale 5.

Beautiful va in onda dal lunedì al sabato alle 13:40 circa ed è disponibile in streaming, in diretta e in replica su Mediaset Infinity, dove sono fruibili tutte le puntate trasmesse fino a oggi.

Prima di anticipare l'episodio di domani, effettuiamo un breve riassunto della puntata andata in onda venerdì 27 ottobre.

Beautiful: riassunto della puntata del 27 ottobre

Brooke e Ridge parlano della foto che Hope ha pubblicato, ma il pensiero di Ridge è altrove, al bacio con Taylor. Taylor, parlando con Thomas, ammette di sperare che la situazione con l'ex marito si risolva per il meglio. Hope si tormenta per la foto che ha postato, temendo che possa danneggiare la madre.

Anticipazioni del 28 ottobre: Il chiarimento tra Steffy e Li riguardo a Finn

Steffy e Li finalmente affrontano la verità dietro il segreto di Finn, vivo. Steffy, grata per il gesto di Li nel salvare la vita di suo marito, esprime perplessità sul motivo per cui le è stato tenuto nascosto tutto, considerando quanto la perdita di Finn l'abbia fatta soffrire.

Nel prossimo episodio: Brooke e felice per il ritorno di Ridge.

Brooke esprime fiducia sul futuro del loro matrimonio, lasciando presagire una rinascita della loro storia d'amore. La donna ignora il bacio che Ridge è Taylor si sono scambiati a Montecarlo.

