Beautiful anticipazioni 28 novembre: Sheila inganna Hope, Deacon cerca di salvare la figlia

Beautiful ritorna domani, martedì 28 novembre, con un nuovo episodio in onda alle 13:40 su Canale 5. La soap statunitense, che racconta le vicende della famiglia Forrester, viene trasmessa in Italia dal 4 giugno 1990, debuttando su Rai 2, e successivamente, dal 5 aprile 1994, su Canale 5.

Beautiful va in onda dal lunedì al sabato ed è disponibile in streaming, in diretta e in replica su Mediaset Infinity, dove sono fruibili tutte le puntate trasmesse fino a oggi.

Prima di anticipare l'episodio di domani, effettuiamo un breve riassunto della puntata andata in onda lunedì 27 novembre.

Beautiful: riassunto della puntata del 27 novembre

Ridge è andato a fare visita a Deacon per intimargli di stare alla larga dalla sua famiglia. Nel frattempo, Brooke e Liam si interrogano sulle intenzioni di Thomas e sul futuro che li aspetta rispetto alla vicenda di Douglas.

Anticipazioni del 28 novembre: Hope e la Donna Misteriosa

Hope si reca a casa del padre, solo per trovarsi faccia a faccia con una donna misteriosa. L'incontro solleva domande sulla vera identità della donna e sul suo legame con Deacon, creando un'atmosfera di suspense.

Nel prossimo episodio: Sheila come "Lina"

Sheila, astutamente, si presenta a Hope come la nuova fiamma di Deacon, usando il nome 'Lina'. La sua capacità di insinuarsi nella vita di Deacon e di ingannare la figlia dimostra ancora una volta come la donna riesca a manipolare chi le sta vicino.

Nella nuova puntata: Deacon Protegge Hope

Deacon, consapevole del pericolo della situazione, riesce a allontanare Hope senza rivelare l'identità di Sheila, nascondendo la verità alla figlia.

Hope si confessa con Brooke, Ridge e Liam

Una volta a casa, Hope condivide l'incontro con Brooke, Ridge e Liam, aggiungendo nuovi elementi alla discussione già in corso riguardo a Deacon.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity, Brooke ripensa ai momenti felici vissuti con Ridge ma pensa che Taylor abbia dei secondi fini.