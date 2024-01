Beautiful anticipazioni 27 gennaio: Steffy impedisce a Taylor di dimenticare Ridge, Brooke sotto accusa

Beautiful torna domani, sabato 27 gennaio, con un nuovo episodio in onda alle 13:50 su Canale 5. La soap statunitense, che narra le vicende della famiglia Forrester, è parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, debuttando su Rai 2, e successivamente, dal 5 aprile 1994, su Canale 5.

Beautiful va in onda dal lunedì al sabato ed è disponibile in streaming, in diretta e in replica su Mediaset Infinity, dove sono disponibili tutte le puntate trasmesse fino a oggi.

Prima di anticipare l'episodio di domani, effettuiamo un breve riassunto della puntata andata in onda venerdì 26 gennaio.

Beautiful: riassunto della puntata del 26 gennaio

Ridge vuole ancora dare occasione alla moglie di giustificarsi. Brooke, ignara di tutto questo, informa Hope dell'accaduto e per l'ennesima volta la mette in guardia contro Thomas.

Anticipazioni del 27 gennaio: La fuga di Taylor

Steffy e Taylor hanno preso la decisione di andare a Aspen, sperando che l'aria fresca delle montagne possa aiutare Taylor a dimenticare Ridge. Tuttavia, le cose non sono così semplici come sembrano.

Nel nuovo episodio: Steffy: Ostacolo o Sostegno?

Nonostante l'intenzione di Taylor di lasciarsi alle spalle il passato con Forrester, Steffy si dimostra un ostacolo imprevisto. La figlia non intende permettere alla madre di dimenticare così facilmente.

Nella prossima puntata: Accuse e Dubbi

Nel frattempo, Ridge e Thomas sono fermamente convinti che Brooke sia stata la responsabile della chiamata ai servizi sociali, nonostante le sue continue smentite.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Brooke informa Hope dell'accaduto e per l'ennesima volta la mette in guardia contro Thomas.