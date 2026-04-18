Canzonissima 2026 stasera su Rai 1: scaletta e ospite della quinta puntata

Stasera su Rai 1 alle 21:30 torna Canzonissima 2026, il varietà musicale condotto da Milly Carlucci in diretta dall'Auditorium Rai del Foro Italico.

Dopo la vittoria di "La Notte" di Arisa nello scorso appuntamento, che si aggiunge agli altri brani già destinati alla finale della prossima settimana, la quinta puntata si chiuderà solo quando sarà scelta un'altra canzone vincitrice.

Scaletta e tema della quinta puntata

Il tema scelto per la serata è "La canzone che avrei voluto scrivere io", e punta tutto sull'immedesimazione e sul legame emotivo con il pubblico, mettendo al centro grandi brani della musica italiana reinterpretati dagli artisti in gara.

Ecco la scaletta:

Riccardo Cocciante - "Il cielo in una stanza"

Enrico Ruggeri - "A muso duro"

Fabrizio Moro - "Ma il cielo è sempre più blu"

Leo Gassmann - "Un senso"

Michele Bravi - "I migliori anni della nostra vita"

Fausto Leali - "La valigia dell'attore"

Malika Ayane - "Nel blu dipinto di blu"

Irene Grandi - "Albachiara"

Elettra Lamborghini - "Tanti auguri"

Arisa - "Nei giardini che nessuno sa"

Vittorio Grigolo - "Perdere l'amore"

Jalisse - "Vacanze romane"

La puntata si sviluppa come un viaggio tra generazioni e repertori diversi. Sul palco si alterneranno voci e stili molto distanti tra loro: Riccardo Cocciante darà nuova vita a "Il cielo in una stanza", mentre Enrico Ruggeri porterà "A muso duro".

Fabrizio Moro sceglie un classico popolare come "Ma il cielo è sempre più blu", mentre Leo Gassmann si confronta con "Un senso". Spazio anche all'interpretazione emotiva di Michele Bravi con "I migliori anni della nostra vita" e alla voce di Fausto Leali ne "La valigia dell'attore".

Il percorso musicale continua con Malika Ayane che omaggia "Nel blu dipinto di blu", Irene Grandi alle prese con "Albachiara" ed Elettra Lamborghini che sorprende con "Tanti auguri" di Raffaella Carrà. Tornano poi Arisa con "Nei giardini che nessuno sa" e Vittorio Grigòlo con "Perdere l'amore", mentre i Jalisse portano sul palco "Vacanze romane" dei Matia Bazar.

Un'ospite amatissima e un omaggio a Loretta Goggi

Io sono Mia: Serena Rossi durante una scena del film

Momento centrale della puntata sarà l'arrivo sul palco di Serena Rossi, che porterà in scena un monologo dedicato alla tradizione della canzone napoletana, intrecciando racconto personale e memoria culturale. Un segmento pensato per rallentare il ritmo e aumentare il coinvolgimento emotivo. In un secondo momento, nel corso della serata, l'attrice partenopea interpreterà "Reginella", uno dei brani più rappresentativi del repertorio popolare.

La serata renderà omaggio anche alla storia di "Canzonissima" e a Loretta Goggi, con una coreografia su "Taratapunzi-e" e un momento musicale affidato a Francesca Fialdini, che proporrà "Maledetta Primavera".