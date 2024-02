Beautiful anticipazioni 27 febbraio: Ridge afflitto dal fallimento del matrimonio con Brooke

Beautiful torna domani, martedì 27 febbraio, con un nuovo episodio in onda alle 13:40 su Canale 5. La soap statunitense, che narra le vicende della famiglia Forrester, è parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, debuttando su Rai 2, e successivamente, dal 5 aprile 1994, su Canale 5.

Beautiful va in onda dal lunedì al sabato ed è disponibile in streaming, in diretta e in replica su Mediaset Infinity, dove sono disponibili tutte le puntate trasmesse fino a oggi.

Prima di anticipare l'episodio di domani, effettuiamo un breve riassunto della puntata andata in onda lunedì 26 febbraio.

Beautiful: riassunto della puntata del 26 febbraio

Bill comunica a Liam la sua decisione di farsi avanti con Brooke per riconquistarla; il figlio gli suggerisce di essere cauto, ma Bill non lo ascolta. Si dichiara a Brooke e riceve lo stesso trattamento che lei ha riservato a Deacon.

Anticipazioni del 27 febbraio: Brooke ripete il suo amore per ridge a Bill

Brooke, con grande pazienza e cercando di non ferire i sentimenti di Bill, gli ribadisce ciò che aveva già detto precedentemente a Deacon: l'unico uomo della sua vita è Ridge. In questo modo la Logan ha rifiutato ben due proposte di matrimonio dopo essere stata lasciata senza spiegazioni da Ridge.

Nella prossima puntata, Ridge e Taylor: progetti futuri e turbamenti

Nel frattempo, Ridge e Taylor fanno programmi per il futuro nella loro casa sulla spiaggia, che la stessa Taylor ha acquistato da Wyatt per viverci insieme e ricordare i momenti indimenticabili vissuti in quel luogo. Tuttavia, Ridge è turbato per il fallimento del suo matrimonio con Brooke.