Beautiful Anticipazioni 26 Agosto: Ridge al centro dell'attenzione di Taylor e Brooke, ci risiamo!

Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata di Beautiful in onda lunedì 26 agosto alle 13:40, la trama ci rivela che Taylor invita Ridge a cena. La serie statunitense, che narra le vicende della famiglia Forrester è stata trasmessa in Italia per la prima volta nel giugno del 1990 su Rai 2. Su Canale 5 va in onda dal 5 aprile 1994. È disponibile in live streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni di Beautiful: Thomas è determinato a riconquistare la fiducia di Hope

Taylor, in visita alla Forrester, invita Ridge a una cena in famiglia, proprio come aveva fatto Brooke, non risparmiandosi una frecciatina riguardo alla loro recente serata insieme. Infatti, la cena tra i due ex coniugi ha rischiato di prendere una piega romantica. Brooke ha raccontato tutto alla sua ex nemica, omettendo però il dettaglio di essersi intrattenuta con Ridge indossando solo la lingerie.

Durante la conversazione con il padre dei suoi figli, Taylor si dichiara felice e orgogliosa del nuovo rapporto che ha costruito con Brooke e promette di farsi perdonare la lunga assenza dovuta agli anni di volontariato in Africa. Thomas, contento della ritrovata serenità tra i suoi genitori, si dichiara determinato a riconquistare la stima e la fiducia di tutti, ma soprattutto di Hope.

Thomas vorrebbe riconquistare la fiducia di Hope

Nel frattempo, la collaborazione tra Hope e Thomas continua a essere fruttuosa per la Forrester, nell'azienda di famiglia c'è molto ottimismo per la prossima collezione. Thomas, però, non sa che Hope ha iniziato a nutrire dei sentimenti per lui, arrivando persino a immaginare di essere tra le sue braccia mentre faceva l'amore con Liam.

Beautiful anticipazioni 25 agosto: Brooke indaga sui sentimenti di Hope per Thomas

Hope cerca con tutte le sue forze di respingere questi sentimenti, perché non vuole cedere alla passione e rovinare il suo matrimonio con suo marito. Soprattutto, non vuole assomigliare a sua madre, che è sempre stata attratta dagli uomini sbagliati, come lei stessa ha rinfacciato a Brooke durante il loro ultimo litigio.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Brooke affronta Hope, chiedendole se provi qualcosa di speciale per Thomas.