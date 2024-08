Beautiful anticipazioni 25 agosto: Brooke indaga sui sentimenti di Hope per Thomas

Beautiful torna domani, domenica 25 agosto, con l'appuntamento in onda alle 14:05 circa su Canale 5. Grazie alle anticipazioni della trama scopriamo che c'e' un chiarimento tra Taylor Brooke su Ridge. La serie statunitense, che narra le vicende della famiglia Forrester, fa parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, giorno in cui ha debuttato su Rai 2. Dal 5 aprile 1994 va in onda su Canale 5 ed è disponibile in streaming live e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni di Beautiful: Un'amicizia messa alla prova

Hope, nel tentativo di preservare il suo matrimonio con Liam, decide di rimandare una cena importante con Ridge e Brooke, lasciando così spazio a una serata romantica tra i due ex coniugi. Durante la cena a lume di candela, tra lei e Ridge riaffiorano antiche emozioni, e i due si lasciano andare a un sottile flirt.

Tuttavia, Brooke si sente in dovere di chiarire a Ridge che durante la sua assenza, lei e Taylor, storica rivale in amore, hanno costruito una forte amicizia, impegnandosi di non permettere a nessuno, nemmeno a lui, di infrangere questo legame. Il giorno seguente, la Logan, fedele al nuovo patto con Taylor, decide di parlare apertamente con lei riguardo alla cena con Ridge, ma omette volutamente un dettaglio significativo: il fatto di essersi intrattenuta con lui indossando solo della lingerie.

Hope deve ascoltare i consigli di Brooke

Taylor, seppur apparentemente contenta della sincerità dell'amica, non può fare a meno di provare un leggero senso di diffidenza. Sospettando che i sentimenti tra Brooke e Ridge possano riaccendersi, Taylor decide di organizzare a sua volta una cena in famiglia, coinvolgendo Ridge e i loro figli, nella speranza di rafforzare la propria posizione nella vita dell'uomo.

Nel frattempo, Hope, preoccupata per il possibile riavvicinamento tra la madre e Ridge, affronta Brooke, accusandola di voler sedurre di nuovo l'uomo, tradendo così l'amicizia con Taylor. Hope le rimprovera anche di aver sempre inseguito gli uomini sbagliati, temendo che possa ripetere gli errori del passato. Questo scontro induce Brooke a riflettere sui veri sentimenti della figlia per Thomas, il figlio di Ridge, sospettando che Hope stia proiettando su di lei emozioni che in realtà appartengono a lei stessa.

Beautiful anticipazioni 24 agosto: Brooke ha una terribile intuizione, Liamì fa una promessa a Wyatt

Nonostante le rassicurazioni di Hope sulla solidità del suo matrimonio con Liam e sui suoi sentimenti per Thomas, Brooke non riesce a scrollarsi di dosso un senso di inquietudine. Il suo istinto materno la spinge a mettere in guardia la figlia, consigliandole di dedicare più tempo al marito e alla famiglia, temendo che la situazione possa degenerare e portare a nuovi conflitti e incomprensioni che minacciano di distruggere la pace familiare che Hope ha faticosamente costruito.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Liam ribadisce che non si fiderà mai di Thomas perché si è macchiato di troppe azioni imperdonabili.