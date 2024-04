Beautiful anticipazioni 21 aprile: Brooke e Taylor allontanano Ridge e celebrano la loro amicizia

Ecco cosa succederà nella puntata della soap americana che andrà in onda domani alle 14:00 circa su Canale 5.

Beautiful torna domani, domenica 21 aprile, con un nuovo episodio in onda alle 14:00 su Canale 5. La serie statunitense, che narra le vicende della famiglia Forrester, fa parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, giorno in cui ha debuttato su Rai 2. Dal 5 aprile 1994 va in onda su Canale 5.

Nell'episodio del 20 aprile, Taylor è tornata a Los Angeles e con Steffy ripensa a quello che è successo per colpa di Thomas, compresa l'interruzione improvvisa della cerimonia che avrebbe celebrato il suo tanto atteso matrimonio con Ridge.

Taylor incontra Brooke e il loro colloquio sembra avvicinarle. Nel frattempo, mentre è sulla via del ritorno, Ridge riceve una telefonata da Eric che lo sprona a fare una scelta definitiva tra le due donne che ama.

Anticipazioni del 21 aprile: Una nuova alleanza inaspettata

Ridge è finalmente tornato dal viaggio in cui avrebbe dovuto fare chiarezza nei suoi sentimenti. Appena arrivato in ufficio, incontra Brooke e Taylor e scopre da parte loro un singolare atteggiamento nei suoi confronti.

Con sua grande sorpresa si accorge che non sarà lui a decidere chi scegliere tra le due donne della sua vita, Taylor e Brooke, ma saranno loro a dirgli di non voler più sottostare alle sue indecisioni e alle sofferenze che procura a entrambe.

La nuova amicizia tra Taylor e Brooke

Nel frattempo, Hope e Steffy ignare di ciò che sta accadendo, litigano ancora una volta per difendere l'unità delle loro famiglie. Entrambe sperano che Ridge, padre delle due ragazze, scelga di stare con la propria madre."

Ridge rischia di perdere le due donne della sua vita

A casa di Brooke, lei e Taylor festeggiano la loro nuova amicizia e la liberazione dalle tossiche indecisioni di Ridge. Hope e Steffy le raggiungono ed assistono alla scena con un misto di stupore e preoccupazione.