Beautiful anticipazioni 24 agosto: Brooke ha una terribile intuizione, Liamì fa una promessa a Wyatt

Sabato 24 agosto torna Beautiful alle 13:50 con un doppio appuntamento. Grazie alle anticipazioni della trama sappiamo che Brooke da dei preziosi consigli a Hope. La soap americana è parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, quando ha debuttato su Rai 2. Dal 5 aprile 1994, la saga dei Forrester è trasmessa su Canale 5 ed è disponibile in streaming live e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni di Beautiful: Liam è ignaro delle fantasie di Hope

Ridge e Brooke hanno cenato insieme a lume di candela. Alla fine della serata, tra i due è scattato un flirt, ma Brooke ha rivelato al suo ex marito che, durante la sua assenza, lei e Taylor hanno sviluppato una forte amicizia e si sono promesse di non permettere a nessuno, soprattutto a lui, di rovinare questo legame.

Nel frattempo, Hope, che mentre era con Liam ha immaginato di trovarsi tra le braccia di Thomas, ha assistito alla scena tra sua madre e Ridge. Quando l'uomo se ne va, la ragazza affronta Brooke, accusandola di cedere sempre alla corte di uomini sbagliati, mentre lei, al contrario, è riuscita a costruire un matrimonio stabile e felice con Liam.

Hope si sta innamorando di Thomas

Tuttavia, la sproporzionata perdita di controllo di Hope fa sorgere in Brooke dei dubbi. La Logan sospetta che ci siano seri problemi tra sua figlia e il marito e le consiglia di proteggere a tutti costi il suo matrimonio, messo a dura prova dal recente ritorno di Thomas alla Forrester.

Ignaro delle fantasie della moglie, Liam parla con Wyatt dei nuovi sviluppi nella sua vita matrimoniale. Ripete di non riuscire a fidarsi di Thomas, poiché le sue azioni passate e la sua ossessione per Hope non possono essere dimenticate e promette che resterà sempre vigile per difendere il suo matrimonio.

Liam racconta al fratello di aver trascorso una serata appassionata con Hope dopo molto tempo e di aver apprezzato il suo gesto, sebbene abbia notato che lei era insolitamente pensierosa e che si è allontanata da casa per andare dalla madre a tarda sera. In realtà, Hope si è innamorata di Thomas, ma non vuole ammetterlo neanche a se stessa, cercando di cercando di soffocare questa infatuazione ostentando normalità.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Thomas tranquillizza suo padre e gli assicura di non provare più nessun sentimento per Hope