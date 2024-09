Beautiful, anticipazioni 24 settembre: Taylor e Steffy esigono la verità da Hope e Thomas

Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata di Beautiful in onda martedì 24 settembre alle 13:40, la trama ci svela l'entusiasmo di Hope per i successi della nuova collezione. La serie americana che racconta le vicende della famiglia Forrester è parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, quando ha debuttato su Rai 2. Dal 5 aprile 1994, è trasmessa su Canale 5 e disponibile in streaming live e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni di Beautiful: Taylor preoccupata per il benessere emotivo di suo figlio

Hope, sotto pressione dopo le insinuazioni di Steffy, continua a negare con forza qualsiasi coinvolgimento romantico con Thomas. Afferma che ciò che prova è semplicemente un grande entusiasmo per il successo della nuova collezione e per i progressi evidenti che Thomas ha fatto nella sua vita personale e professionale.

La gioia di veder crescere e migliorare il suo collega, amico e padre di Douglas nel suo ruolo creativo è ciò che alimenta la sua euforia. Ribadisce con convinzione che il suo sentimento è guidato unicamente dal rispetto e dalla gratitudine per il contributo che ha dato al progetto Hope For the Future.

Nel frattempo, anche Taylor si lascia trasportare dalla preoccupazione per il figlio. Sebbene sia orgogliosa dei traguardi raggiunti da Thomas, non può fare a meno di chiedersi se i problemi del passato siano davvero risolti. Preoccupata per il suo benessere emotivo, Taylor decide di fargli una visita in ufficio per assicurarsi che la terapia stia andando per il verso giusto e che suo figlio non sia a rischio di ricadute.

Taylor è entusiasta per il successo professionale di Thomas e che le sue grandi capacità come stilista finalmente emergono con chiarezza, ma allo stesso tempo teme che il figlio sia troppo assorbito dal lavoro, dimenticando di ritagliarsi del tempo per sé e per la sua vita privata. La donna non vuole che Thomas perda l'equilibrio che ha faticosamente conquistato, quindi cerca di sondare con delicatezza come stiano andando le sue terapie e la sua capacità di gestire le emozioni, soprattutto ora che è così vicino a Hope.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Finn cerca di tranquillizzare Steffy.