The White Lotus: Patrick Schwarzenegger guardava con dedizione la serie prima di essere scelto

In una recente intervista, Patrick Schwarzenegger ha raccontato di aver visto con grande continuità e dedizione la serie The White Lotus, prima di essere scelto per far parte del cast. L'attore figlio di Arnold Schwarzenegger guardava la serie insieme alla fidanzata Abby Champion.

Schwarzenegger ne ha parlato a GQ, confessando la propria felicità nel poter recitare in una serie della quale è stato fan e spettatore sin dai primi episodi, prima della richiesta della produzione di interpretare un personaggio nei nuovi episodi.

Da fan a protagonista

"È qualcosa che io, la mia famiglia e Abby guardavamo ogni domenica quando uscirono la prima e la seconda stagione, soprattutto durante il COVID" ha raccontato Schwarzenegger jr., che ha svelato come la famiglia gli abbia chiesto il motivo per il quale non avesse fatto un provino.

Patrick Schwarzenegger in una scena con Bella Thorne in Il sole a mezzanotte

"Era divertente perché ogni volta che lo guardavamo, la mia famiglia mi chiedeva sempre perché non avessi fatto il provino. Quel ruolo sarebbe perfetto per te, mi dicevano. Finalmente, quando ho ottenuto il provino mi sono detto che avrei dovuto farlo bene per ottenere il ruolo". Il suo desiderio si è avverato.

A gennaio, Patrick Schwarzenegger ha ottenuto una parte nella serie assieme a Jason Isaacs, Carrie Coon, Michelle Monaghan e Parker Posey. Nonostante faccia parte del cast, la passione non è cambiata e Schwarzenegger spera di poter continuare a guardare la serie anche durante il suo lavoro nello show.

"Spero di continuare a guardarlo come ho sempre fatto: con tutti i miei amici e la mia famiglia a casa la domenica sera dopo cena e poter vivere l'esperienza con loro". La terza stagione di The White Lotus è prevista nel 2025.

Originariamente era stata pensata come una miniserie in sei parti, prima di diventare una serie antologica. La prima stagione di The White Lotus è ambientata alle Hawaii mentre la seconda in Sicilia.