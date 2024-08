Beautiful anticipazioni 23 agosto: Hope sogna Thomas mentre è con Liam e poi litiga con Brooke

Venerdì 23 agosto torna Beautiful con una nuova puntata in onda alle 13:40. Grazie alle anticipazioni della trama scopriamo che Hope fa una scenata. La serie ha debuttato su Rai 2 il 4 giugno 1990, La soap è stata poi acquistata da Mediaset andando in onda per la prima volta il 5 aprile 1994 su Canale 5. La saga dei Forrester è disponibile in streaming live e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni di Beautiful: Brooke litiga con sua figlia

Dopo aver rinunciato alla cena con la sua famiglia, Hope è tornata a casa per dimostrare a Liam che il loro matrimonio è la cosa più importante per lei, nonostante il tempo trascorso lontano per lavorare con Thomas alla nuova collezione. I due fanno l'amore, ma improvvisamente Hope inizia a fantasticare di essere tra le braccia di Thomas anziché di suo marito. Turbata, lascia lo chalet con una scusa e si reca a casa di sua madre.

Nel frattempo, Brooke, dopo che sua figlia ha rinunciato alla cena di famiglia, è rimasta sola con Ridge. I due hanno cenato a lume di candela e, alla fine, Brooke è salita in camera da letto per dormire, mentre Ridge è rimasto giù a finire il suo bicchiere di vino.

Hope arrabbiata con Brooke

Quando la donna è scesa per spegnere le luci, indossando solo la lingerie, ha trovato Ridge ancora in casa. I due hanno iniziato a flirtare, ma Brooke gli ha rivelato di aver fatto un patto con Taylor: entrambe si terranno lontane da Ridge per preservare la loro amicizia.

Beautiful anticipazioni 22 Agosto: Ridge ci prova con Brooke, Taylor rassicura Thomas e Steffy

Hope, arrivata a casa Logan, ha assistito di nascosto alla scena. Quando Ridge se ne va, la ragazza entra nella stanza e rimprovera sua madre per il suo comportamento provocante, accusandola di aver sempre rincorso gli uomini sbagliati e di aver tradito la fiducia dell'amica Taylor, compromettendo così la pace di tutti.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Dopo aver visto il flirt tra Brooke e Ridge, Hope affronta sua madre, accusandola di tradire la fiducia di Taylor