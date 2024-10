Beautiful anticipazioni 23 ottobre: Brooke scopre il piano di Taylor per riconquistare Ridge

La saga dei Forrester continua con una nuova puntata in onda domani alle 13:45 circa: la soap americana viene trasmessa dal lunedì al sabato nel daytime del pomeriggio di Canale 5.

Ecco le anticipazioni della puntata di Beautiful di mercoledì 23 ottobre alle 13:45, nella trama di domani Hope e R.J. discutono dello stato d'animo di Brooke. La soap americana racconta le vicende della famiglia Forrester ed ha esordito in Italia il 4 giugno 1990, quando ha debuttato su Rai 2. Dal 5 aprile 1994, è trasmessa su Canale 5 e disponibile in streaming live e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni di Beautiful: Ridge di nuovo al centro dei contrasti tra le due donne della sua vita.

Brooke è in preda alla confusione dopo che Deacon le ha dichiarato il suo amore, un gesto che sembra provenire da un suggerimento esterno, come ha confessato lo stesso Sharpe. Inizialmente, pensa che sia stata Hope, sua figlia, o Hollis, il cameriere con cui aveva avuto un fugace appuntamento, a spingere Deacon a fare il passo decisivo.

Tuttavia, mentre riflette sulla situazione, inizia a mettere insieme i pezzi e realizza che il vero burattinaio dietro a questo gioco emotivo è Taylor. La psichiatra ha orchestrato la situazione nella speranza di liberarsu la strada per il suo riavvicinamento con Ridge, l'uomo che ha sempre amato e per cui nutre ancora forti sentimenti.

Hope, intanto, è impegnata in una conversazione sincera con R.J. Nonostante sia contento di vedere che la loro madre sta sviluppando una bella amicizia con Taylor, R.J. non può fare a meno di esprimere le sue preoccupazioni. Sa quanto sia difficile per Brooke stare lontana da Ridge e teme che la situazione possa complicarsi ulteriormente.

Nel frattempo, Brooke, sentendosi tradita e manovrata, decide che è arrivato il momento di affrontare Taylor. È determinata a chiarire le sue intenzioni e a scoprire se la sua amica ha realmente cercato di manipolare le cose e avere campo libero con Ridge, l'uomo che avevano messo da parte per rafforzare il loro legame.

Grande Fratello, Javier rivela ciò che tutti avevano capito: "Shaila mi ha detto che per lei è solo lavoro"

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Taylor ricorda a Ridge quanto sia stato importante per lei a prescindere dai figli che hanno in comune.