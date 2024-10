Grande Fratello, Javier rivela ciò che tutti avevano capito: "Shaila mi ha detto che per lei è solo lavoro"

Il percorso di Shaila Gatta nel Grande Fratello, durante il primo mese, ha suscitato reazioni contrastanti da parte del pubblico. L'ex velina ha cambiato idea troppe volte per risultare credibile agli occhi dei telespettatori. Nella puntata di lunedì 21 ottobre, la ballerina ha deciso di allontanarsi da Javier e di tornare sui suoi passi con Lorenzo Spolverato, proprio prima di partire per la Spagna, dove vivrà una settimana all'interno della casa del Gran Hermano.

L'ambiguità e cambi di rotta dell'ex velina deludono Javier

Durante la puntata, Shaila era tra i concorrenti in nomination e, poiché tutti i concorrenti credevano che il meno votato avrebbe dovuto lasciare la casa,Alfonso Signorini ha chiesto all'ex velina di salutare Javier come se fosse l'ultima volta. Con grande sorpresa, l'ex velina ha rivelato al pallavolista che, in caso di eliminazione, non lo avrebbe aspettato fuori dal programma. Il loro rapporto sembrava destinato alla friendzone, con Shaila che ha giustificato il suo ripensamento dicendo: "Ho paura di sbagliare ancora e di fare un errore. Io sono un macello, io stessa faccio fatica a capirmi."

Javier, visibilmente deluso, ha spiegato durante la diretta: "Le sensazioni che mi dà sono completamente diverse. C'è una differenza tra le sue parole di adesso e i suoi comportamenti con me." Dopo la puntata, come riporta Biccy, il pallavolista si è sfogato con i suoi coinquilini, dichiarando: "Mi sento preso in giro. Lei mi diceva che vedeva Lorenzo solo come un amico. Se le piaceva un'altra persona, non doveva venire nel mio letto e comportarsi in quel modo. Non ho preteso nulla, ma è stata incoerente."

Shaila ieri ha cambiato nuovamente idea: ora le piace Lorenzo

Javier ha poi aggiunto: "Le cose che mi diceva in privato e poi mi sento dire in puntata che non mi aspetterà fuori. Mi ha anche detto 'capisci, è un lavoro per me', una frase che mi ha lasciato molto perplesso." Il pallavolista, amareggiato, ha spiegato: "Che giocatrice! Mi ha voltato le spalle.

"Se non mi sono reso conto che poteva essere tutto un copione? Non ci voglio pensare, ma non mi sorprenderebbe se fuori da qui lei avesse un fidanzato. Io non mi sento più di tutelarla." Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Javier Martinez ammette alle Non è la Rai che con Shaila Gatta ci siano stati degli appassionati baci scambiati di nascosto e delle dichiarazioni che non lasciavano presagire la sorpresa di questa sera.