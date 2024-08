Beautiful anticipazioni 22 Agosto: Ridge ci prova con Brooke, Taylor rassicura Thomas e Steffy

Ecco le anticipazioni della puntata di Beautiful di giovedì 22 agosto alle 13:45, nella trama di domani scopriamo che Taylor e sicura che Brooke non la tradirà. La soap americana racconta le vicende della famiglia Forrester ed ha esordito in Italia il 4 giugno 1990, quando ha debuttato su Rai 2. Dal 5 aprile 1994, è trasmessa su Canale 5 e disponibile in streaming live e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni di Beautiful del 22 agosto: Il pensiero di Taylor ferma Brooke

La famiglia Logan/Forrester ha organizzato una cena con la sua famiglia. All'ultimo momento Hope ha deciso di non partecipare per tentare di dimostrare a Liam che il loro matrimonio è la cosa più importante per lei, nonostante il tempo trascorso lontano da casa per lavorare con Thomas alla nuova collezione della sua linea.

Ridge e la sua ex moglie si ritrovano a cenare da soli, confessandosi quanto si sono mancati in questo periodo in cui Ridge è stato assente per incastrare Sheila con la complicità di Bill. Nel frattempo Taylor, ignara di quello che sta succedendo a casa Logan, rassicura Steffy e Thomas di essere sicura che il patto di amicizia con Brooke che prevede di non farsi coinvolgere sentimentalmente da Ridge, sarà rispettato da tutte e due.

Taylor è sicura che Brooke terrà fede al loro patto

A casa Logan la cena è terminata, Brooke ringrazia Ridge per la bella serata appena trascorsa e va al piano di sopra mentre l'ex marito le ha chiesto di potersi fermare ancora un po' in soggiorno a bere un bicchiere di vino in quella che è stata anche casa sua per tanto tempo.

Più tardi, Brooke, prima di andare a dormire scende in soggiorno per spegnere le candele indossando la sola lingerie convinta di essere sola e sorprende Ridge ancora in casa. Al nascere della consueta complicità tra loro, che sta per far scoccare la scintilla della passione, lei gli rivela di aver fatto il patto con Taylor di tenersi entrambe lontane da lui.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Brooke e Ridge passano una serata al lume di candela ricordando i vecchi tempi.