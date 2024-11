Beautiful, anticipazioni 22 novembre: Ridge dice addio a Taylor, Brooke festeggia il successo di Roma

Venerdì 22 novembre torna Beautiful con una nuova puntata in onda alle 13:40. Grazie alle anticipazioni della trama scopriamo che Brooke celebra il ritorno con Ridge. La serie ha debuttato su Rai 2 il 4 giugno 1990, La soap è stata poi acquistata da Mediaset andando in onda per la prima volta il 5 aprile 1994 su Canale 5. La saga dei Forrester è disponibile in streaming live e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto dell'episodio precedente

Liam racconta a Wyatt di aver visto Hope baciare Thomas. Incredulo, Wyatt non sa cosa dire per consolarlo, ma Liam non fa che ribadire che il suo matrimonio è finito per sempre perchè il tradimento della moglie, con l'uomo che lui detesta più di ogni altra cosa, è per lui imperdonabile. Sull'aereo in partenza, Hope, ignara di tutto, prega Thomas di dimenticare il bacio del giorno precedente, mentre Steffy trattiene a stento lo sdegno per quello che sa essere successo tra loro due per iniziativa di lei.

Il viaggio a Roma è finito e sono tutti tornati a casa a Los Angeles. Steffy ritrova Finn e inizia a raccontargli quello che è successo tra Hope e Thomas mentre erano in Italia, anche se gli nasconde il bacio che Liam le ha dato sull'onda dell'emotività. Finn, che tanto aveva caldeggiato la partenza di Liam per sorprendere Hope, è incredulo e amareggiato per l'amico.

Taylor viene a sapere della riconciliazione tra Brooke e Ridge

Anticipazioni di Beautiful: Taylor ascolta il racconto di Ridge

Brooke, tornata alla Forrester Creations dopo il viaggio in Italia, non vede l'ora di condividere le novità con i suoi cari. Radunando Eric, Donna e R.J., racconta loro entusiasta della ritrovata armonia con Ridge, spiegando come una "visione del futuro" avuta in un luogo magico di Roma abbia riacceso la loro fiamma.

La notizia, tanto attesa, riempie di gioia i presenti: Eric sorride con orgoglio paterno, Donna non trattiene la sua commozione, e R.J. è visibilmente entusiasta all'idea di rivedere i suoi genitori uniti come un tempo. I quattro brindano simbolicamente alla felicità ritrovata della coppia e al successo della trasferta a Roma.

Nel frattempo, Ridge, mosso dalla necessità di essere diretto e rispettoso, si reca subito nello studio di Taylor per informarla personalmente. Nonostante la sua compostezza, Taylor accoglie la notizia della riconciliazione tra Ridge e Brooke con una certa amarezza, consapevole che il momento tanto temuto fosse inevitabile. Cercando di mascherare il suo dolore, Taylor ascolta mentre Ridge le racconta degli eventi a Roma, soffermandosi sia sul trionfo professionale di Thomas che sulla magia che ha portato lui e Brooke a ritrovarsi.

Taylor, con una dignità che lascia trasparire i suoi sentimenti, ammette che lo amerà sempre, ma gli dice chiaramente che ha accettato la sua scelta. La Hayes non nasconde, però, il timore che la Logan possa farlo soffrire ancora, un aspetto del loro rapporto che, a suo avviso, Ridge sembra dimenticare anche troppo facilmente.

Nonostante tutto, Taylor lo rassicura sul fatto che starà bene e gli promette che continueranno a essere una squadra per il bene dei loro figli e delle loro famiglie. Ridge, colpito dalla maturità e dall'altruismo della dottoressa, le esprime gratitudine e riconoscenza, consapevole del valore del loro legame.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Ridge è andato immediatamente a trovare Taylor al suo studio per raccontarle in prima persona gli accadimenti degli ultimi giorni.