Beautiful anticipazioni 22 gennaio: Taylor vuole lasciare Los Angeles, come reagirà Ridge?

Beautiful torna domani, lunedì 22 gennaio, con un nuovo episodio in onda alle 13:40 su Canale 5. La soap statunitense, che narra le vicende della famiglia Forrester, è parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, debuttando su Rai 2, e successivamente, dal 5 aprile 1994, su Canale 5.

Beautiful va in onda dal lunedì al sabato ed è disponibile in streaming, in diretta e in replica su Mediaset Infinity, dove sono caricate tutte le puntate trasmesse fino a oggi.

Prima di anticipare l'episodio di domani, effettuiamo un breve riassunto della puntata andata in onda sabato 20 gennaio.

Beautiful: riassunto della puntata del 20 gennaio

Gli ispettori del Servizio Tutela Minori, giunti a casa Forrester, sono apparentemente rassicurati, considerano il caso chiuso e se ne vanno.

Ridge chiede a Brooke se è stata lei a denunciare i presunti maltrattamenti a Douglas al Servizio Tutela Minori. Ma anche se lei risponde di no, Thomas non le crede e invita Ridge ad andare a fondo alla cosa.

Anticipazioni del 22 gennaio: La decisione di Taylor

Steffy si trova al fianco di Taylor, che si apre sul suo persistente amore per Ridge. Tuttavia, Taylor prende una decisione radicale: allontanarsi da Los Angeles per dimenticare definitivamente dell'uomo di cui è innamorata

Nella prossima puntata: Il viaggio ad Aspen

Nonostante i tentativi di Steffy di convincere Taylor a non arrendersi ora che il matrimonio tra Brooke e Ridge sta vacillando, alla fine accetta la decisione della madre. Steffy si offre di accompagnare Taylor a Aspen per esplorare l'opportunità di acquistare la villa di Bill.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Steffy consola Taylor ancora innamoratissima di Ridge.