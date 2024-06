Beautiful anticipazioni 21 giugno, Thomas è l'unico a sorridere, Hope e Steffy sono affrante

Venerdì 21 giugno torna Beautiful con una nuova puntata in onda alle 13:50. Grazie alle anticipazioni della trama sappiamo che Thomas è l'unico felice per la decisione di Douglas. La serie ha debuttato su Rai 2 il 4 giugno 1990, La soap è stata poi acquistata da Mediaset debuttando il 5 aprile 1994 su Canale 5. La saga dei Forrester è disponibile in streaming live e on demand su Mediaset Infinity.

Nell'episodio del 20 giugno, Liam tenta di consolare Hope, che è disperata per la decisione di Douglas, assicurandole che sarà Douglas stesso a desiderare di tornare da loro una volta che sentirà la mancanza. Tuttavia, Hope rimane inconsolabile. È arrivato il giorno fatidico e Douglas deve traslocare a casa di Steffy, come deciso dal giudice.

Anticipazioni di Beautiful del 21 giugno: Le reazioni dei familiari alla decisione di Douglas

Hope e Liam sono devastati dalla scelta del figlio di Thomas di di trasferirsi a casa di Steffy e Finn. Il bambino ha preso questa decisione per motivi che sembrano essere legati a una certa difficoltà o cambiamento nella sua dinamica familiare con Hope e Liam. La sua scelta ha un impatto profondo su entrambi, lasciandoli disperati e pieni di preoccupazione per il futuro.

Steffy è preoccupata per la scelta di Douglas

D'altra parte, Steffy e Finn sono preoccupati e spaventati dalla situazione che si sta sviluppando. Nonostante il desiderio di fornire un ambiente accogliente e amorevole per Douglas, Steffy e Finn sono consapevoli delle complessità e delle implicazioni di questo cambiamento. La presenza improvvisa di Douglas potrebbe portare a nuove dinamiche familiari e a sfide inaspettate che devono affrontare insieme.

Beautiful anticipazioni 20 giugno, Liam ci prova ma Hope è inconsolabile: Il giorno è arrivato.....

Infine, Thomas sembra essere l'unico personaggio soddisfatto di questa decisione. La sua felicità potrebbe derivare da vari motivi: potrebbe vedere l'opportunità di rafforzare il legame con suo figlio, oppure percepire il trasferimento come un modo per stabilizzare la propria famiglia o per raggiungere altri obiettivi personali.