Beautiful anticipazioni 20 giugno, Liam ci prova ma Hope è inconsolabile: Il giorno è arrivato.....

Nuovo appuntamento con la soap americana incentrata sulla famiglia Forrester, l'episodio di domani andrà in onda alle 13:50 circa su Canale 5: la serie viene trasmessa dal lunedì alla domenica.

Ecco le anticipazioni della puntata di Beautiful di giovedì 20 giugno alle 13:40, la trama di oggi è incentrata sul trasferimento di Douglas. La soap americana racconta le vicende della famiglia Forrester ed è parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, quando ha debuttato su Rai 2. Dal 5 aprile 1994, è trasmessa su Canale 5 e disponibile in streaming live e on demand su Mediaset Infinity.

Nell'episodio del 19 giugno, Finn, incredulo, stabilisce dei limiti, cercando di spiegare a Steffy che, nonostante il suo affetto per Douglas, non sono i suoi genitori e teme che ciò possa compromettere l'armonia e la felicità familiare. Steffy tenta di persuaderlo che l'accoglienza di Douglas sarebbe una soluzione temporanea, mirata a evitare che il bambino si senta escluso o non amato.

Anticipazioni di Beautiful del 20 giugno: Douglas è pronto a trasferirsi da sua zia

Hope Logan sta vivendo giorni particolarmente difficili, la notizia della decisione che il bambino che considerava suo figlio vuole vivere con Steffy e suo marito Finn ha devastato il suo cuore. Affranta dal olore, pensa ai prossimi giorni quando il piccolo lascerà la casa che le sembrerà incredibilmente vuota e silenziosa senza la presenza di Douglas.

Douglas si trasferisce da Steffy

La ragazza ha gli occhi gonfi di lacrime e Liam Spencer cerca di infonderle un po' di conforto, sapendo che le sue parole avranno poco effetto in quel momento. Liam le ricorda che loro due sono stati una parte importante della vita di Douglas ed è sicuro che presto il piccolo tornerà con loro quando capirà che gli mancano.

Hope da parte sua, teme che il ragazzino possa trovarsi bene da Steffy e Finn decidere di vivere con loro per sempre. Nel frattempo il giorno fatidico del trasloco è arrivato. Douglas, come deciso dal giudice dopo averlo ascoltato, deve trasferirsi a casa di sua zia. Una situazione che lascia tutti con l'amaro in bocca.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity, Finn rimane scioccato dalla rivelazione di Steffy su Douglas.