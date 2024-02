Beautiful anticipazioni 21 febbraio: Le speranze di Katie per Carter, il racconto di Ridge e Taylor

Beautiful torna domani, mercoledì 21 febbraio, con un nuovo episodio in onda alle 13:40 su Canale 5. La soap statunitense, che narra le vicende della famiglia Forrester, è parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, debuttando su Rai 2, e successivamente, dal 5 aprile 1994, su Canale 5.

Beautiful va in onda dal lunedì al sabato ed è disponibile in streaming, in diretta e in replica su Mediaset Infinity, dove sono disponibili tutte le puntate trasmesse fino a oggi.

Prima di anticipare l'episodio di domani, effettuiamo un breve riassunto della puntata andata in onda martedì 20 febbraio.

Beautiful: riassunto della puntata del 20 febbraio

Shauna, l'amica di vecchia data di Quinn, cerca di indurre Carter, ancora innamorato di Quinn, a rassegnarsi alla fine della sua relazione, ma lui è inconsolabile.

Anticipazioni del 21 febbraio: Katie si avvicina a Carter

Forse Katie, dopo aver baciato Carter, potrebbe aiutarlo a dimenticare Quinn dopo la loro rottura.

Nel prossimo episodio: Ridge e Taylor tornano a casa

Thomas e Steffy accolgono Ridge e Taylor tornati da Aspen, i quali, innamoratissimi e felici, raccontano nuovamente l'evento.

Nella nuova puntata: Thomas e Steffy ascoltano il racconto dei loro genitori

Thomas e Steffy ascoltano così il racconto di Ridge e Taylor, il modo in cui l'uomo ha dichiarato a Taylor la sua intenzione di passare il resto della vita con lei, dopo averla inseguita per la montagna.