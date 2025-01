Beautiful anticipazioni 20 gennaio: Sheila fa una proposta a Deacon, Liam confessa di amare ancora Steffy

Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata di Beautiful in onda lunedì 20 gennaio alle 13:45, Deacon si trova tra due fuochi: Sheila e la sua famiglia. La serie statunitense, che narra le vicende della famiglia Forrester è stata trasmessa in Italia per la prima volta nel giugno del 1990 su Rai 2. Su Canale 5 va in onda dal 5 aprile 1994. È disponibile in live streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto dell'episodio precedente

Deacon è sicuro che il rapporto tra Sheila, Finn e Steffy migliorerà dopo che la donna ha salvato la vita di Kelly. Steffy invece è furiosa perchè la presenza di Sheila in spiaggia significa che la donna non ha alcuna intenzione di rinunciare al suo folle disegno di far parte della vita di Finn e del nipotino Hayes.

Alla Spencer, Liam continua ad insistere che di Finn non può più fidarsi, ma Wyatt è convinto che il fratello sia mosso dal desiderio di tornare con Steffy. Quest'ultima rinfaccia a Finn l'abbraccio filiale che lui ha dato a Sheila nel corridoio del tribunale. Gli racconta che Liam le ha riferito l'accaduto e le ha mostrato il video girato in tribunale dopo averlo osservato comportarsi in modo strano.

Deacon e Sheila parlano del salvataggio di Kelly

Anticipazioni di Beautiful: Wyatt strappa una confessione a Liam

Sheila, decisa a consolidare la sua presenza nella vita di Finn e della sua famiglia, propone a Deacon di stabilirsi da lui in modo permanente. Convinta che il salvataggio della piccola Kelly sia la sua opportunità per dimostrare di essere cambiata, Sheila si aggrappa a questa speranza, credendo che potrebbe finalmente ottenere il perdono di Finn e una possibilità di far parte della sua vita.

Deacon, tuttavia, è ben consapevole delle complicazioni che una simile scelta comporterebbe. Brooke e Hope, le donne più importanti nella sua vita, disapproverebbero in modo categorico il suo legame con Sheila. La sola idea che la loro amicizia possa essere scoperta rischia di compromettere non solo i rapporti personali di Deacon, ma anche il ristorante che ha costruito con tanta fatica. Nonostante le sue obiezioni, Sheila non è disposta a rinunciare così facilmente e usa ogni mezzo a sua disposizione, incluse le sue armi di seduzione, per convincerlo a ospitarla e sostenere la sua causa.

Intanto, alla Spencer Publications, il confronto tra Liam e Wyatt prende una piega più personale. Wyatt, notando l'insistenza del fratello nel parlare di Finn come inadeguato per proteggere Steffy e Kelly, lo incalza apertamente, chiedendogli se la sua vera motivazione non sia il desiderio di riconquistare l'ex moglie. Liam, inizialmente, nega con forza, affermando che il suo unico interesse è la sicurezza della figlia.

Wyatt, però, non demorde e alla fine costringe Liam ad affrontare la verità. In un momento di sincerità, Liam si lascia sfuggire ciò che aveva cercato di reprimere: ammette che da quando ha baciato Steffy a Roma, non riesce a pensare ad altro. Quel momento ha riacceso in lui emozioni e ricordi che pensava di aver sepolto, lasciandolo confuso sui suoi veri sentimenti.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Liam nega i suoi sentimenti per Steffy ma Wyatt continua a sostenere che il fratello stia utilizzando la situazione di Sheila per riprendersi Steffy.