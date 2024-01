Beautiful anticipazioni 20 gennaio: Ridge accusa Brooke di aver denunciato i Forrester

Beautiful torna domani, sabato 20 gennaio, con un nuovo episodio in onda alle 13:50 su Canale 5. La soap statunitense, che narra le vicende della famiglia Forrester, è parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, debuttando su Rai 2, e successivamente, dal 5 aprile 1994, su Canale 5.

Beautiful va in onda dal lunedì al sabato ed è disponibile in streaming, in diretta e in replica su Mediaset Infinity, dove sono disponibili tutte le puntate trasmesse fino a oggi.

Prima di anticipare l'episodio di domani, effettuiamo un breve riassunto della puntata andata in onda venerdì 19 gennaio.

Beautiful: riassunto della puntata del 19 gennaio

Brooke ripete a Liam e a Hope quanto sia pericoloso per Douglas vivere con Thomas. Due ispettori del Servizio Tutela Minori si recano a casa di Eric per verificare che Douglas sia al sicuro poichè hanno ricevuto una telefonata che denunciava un incidente con un coltello.

Anticipazioni del 20 gennaio: Indagini e conclusione del caso

Dopo una telefonata anonima, il Servizio Tutela Minori è intervenuto presso la casa dei Forrester per investigare sui presunti maltrattamenti subiti da Douglas.

Dopo le indagini, gli ispettori sembrano aver concluso il caso e si apprestano a lasciare la scena. Tuttavia, questa risoluzione non convince completamente Ridge, che insiste nel fare chiarezza sulla vicenda.

Nell'episodio di domani: La richiesta di Ridge e il dubbio su Brooke

Ridge pone a Brooke una domanda diretta: è stata lei a denunciare i presunti maltrattamenti a Douglas al Servizio Tutela Minori? Nonostante la risposta negativa di Brooke, Thomas nutre dei dubbi e esorta Ridge a indagare più a fondo per scoprire la verità.

Nella prossima puntata: Il confronto con Thomas

Il confronto tra Ridge e Thomas si intensifica, evidenziando la tensione presente nella famiglia Forrester dovuta anche ai rapporti tra Brooke, Ridge e Taylor e la volontà dei rispettivi figli di riunire la famiglia.

Mentre Ridge cerca di capire se ci siano motivi validi per dubitare delle parole di Brooke, Thomas manifesta la sua convinzione che ci sia qualcosa di poco chiaro che vale la pena approfondire.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity Liam mette in guardia Hope sulla pericolosità di Thomas.