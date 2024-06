Beautiful anticipazioni 2 giugno: Il segreto di Taylor per Katie è una rivelazione sconvolgente

Ecco cosa succederà nella puntata della soap americana che andrà in onda domani alle 14:00 circa su Canale 5. La saga dei Forrester va in onda dal lunedì alla domenica nel daytime del pomeriggio.

Beautiful torna domani, domenica 2 giugno, con un doppio appuntamento in onda alle 14:00 su Canale 5. Grazie alle anticipazioni della trama scopriamo che Katie sa cosa si nasconde dietro il ricatto di Bill. La serie statunitense, che narra le vicende della famiglia Forrester, fa parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, giorno in cui ha debuttato su Rai 2. Dal 5 aprile 1994 va in onda su Canale 5 ed è disponibile in streaming live e on demand su Mediaset Infinity.

Nell'episodio del 1° giugno, Finn si incontra con Sheila e le ricorda che qualsiasi ravvicinamento tra loro sarà impossibile, anzi lui farà di tutto per farla tornare in prigione, dove merita di stare. Nel frattempo Katie va a parlare con Bill per indurlo a ragionare, ma si trova di fronte a un muro di gomma.

Taylor rivela a Katie di aver sparato a Bill

Per capire come comportarsi in futuro, chiede consiglio a Steffy. Quest'ultima, insieme ad Hope, sta cercando di dissuadere Taylor dal costituirsi alla polizia. La donna infatti, è arrivata alla conclusione che il suo sacrificio è l'unico soluzione al pericolo che la Carter rappresenta per la sua famiglia e vuole vederla dietro le sbarre.

Le anticipazioni di Beautiful del 2 giugno: Katie affronta la verità sul ricatto di Bill

Subito dopo aver incontrato l'ex marito, la più piccola delle sorelle Logan va da Steffy per chiederle spiegazioni: vuole sapere in che modo l'uomo la stia ricattando e quali armi stia usando contro lei e Finn per tenere Sheila fuori dal carcere. Con sua grande sorpresa a risponderle è un'altra persona.

Beautiful anticipazioni 31 maggio: Hope vuole salvare la sua collezione ma la risposta di Steffy spiazza tutti

Taylor, che si trova a casa di sua figlia, rivela a Katie che lei è la ragione per cui Bill ha potuto ricattare Finn e Steffy per non farli testimoniare contro la malefica Rossa. La Hayes a testa bassa racconta che lei stessa, anni prima, ha sparato al magnate a sangue freddo.

Scioccata da queste rivelazioni, Katie ora pretende di sapere il motivo per cui la donna ha compiuto un gesto tanto grave che ha rischiato di togliere la vita ad un uomo. Nel frattempo, Deacon, diventato proprietario de "Il Giardino", racconta a Hope e a Brooke i suoi piani per valorizzare l'attività.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Finn ribadisce a Sheila che qualsiasi ravvicinamento tra loro sarà impossibile.