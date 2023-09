Beautiful anticipazioni 19 settembre, Ridge ha finalmente deciso: chi avrà scelto tra Taylor e Brooke?

Beautiful torna domani martedì' 19 settembre, ecco le anticipazioni della trama della puntata in onda alle 13:40 circa su Canale 5 con Finn che scopre la follia di sua madre. La soap statunitense, incentrata sulle vicende della famiglia Forrester, è trasmessa in Italia dal 4 giugno 1990, prima su Rai 2 e in seguito, dal 5 aprile 1994, su Canale 5.

Beautiful va in onda dal lunedì al venerdì alle 13:40 circa e il sabato e la domenica alle 14:00.

Prima di svelare l'episodio di domani, facciamo un rapido recap della puntata di lunedì 18 settembre.

Beautiful: riassunto della puntata del 18 settembre

Hope e Liam sono preoccupati e si chiedono dove sia finita Sheila. Intanto Finn ricorda che quella notte a sparargli è stata proprio Sheila, sua madre. Finn chiede a Sheila di essere portato in ospedale e di vedere Steffy e i bambini, ma lei glielo nega.

Beautiful anticipazioni del 19 settembre: Finn ha paura di Sheila

Dopo essersi svegliato dal coma, Finn ha cominciato a recuperare la memoria e ha realizzato di essere prigioniero. Si è reso conto che Sheila è una psicopatica e ha iniziato a pianificare una possibile via di fuga.

Nel prossimo episodio la decisione di Ridge

Dopo aver lottato tra l'amore per Taylor e sua moglie, sembra che Ridge abbia finalmente preso una decisione: l'uomo confessa a Brooke il suo desiderio di tornare a casa da lei.

Nella nuova puntata della soap: la sofferenza di Jack

Jack, il padre di Finn, crede come tutti gli altri che suo figlio sia morto. Si reca a trovare Taylor e Thomas, completamente devastato dal dolore e senza conoscere la sorte di Li.

Nella puntata di lunedì: la festa dei Forrester

Nonostante l'ansia dovuta alla latitanza di Sheila, gran parte della famiglia Forrester si è riunita per celebrare l'unione tra Eric e Donna.

