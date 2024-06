Beautiful anticipazioni 14 giugno, Thomas Implora Steffy nel tentativo di ottenere la custodia di Douglas

Venerdì 14 giugno torna Beautiful con una nuova puntata in onda alle 13:40. Grazie alle anticipazioni della trama sappiamo che Douglas deve scegliere con chi andare a vivere. La serie ha debuttato su Rai 2 il 4 giugno 1990, La soap è stata poi acquistata da Mediaset debuttando il 5 aprile 1994 su Canale 5. La saga dei Forrester è disponibile in streaming live e on demand su Mediaset Infinity.

Nell'episodio del 13 giugno, Thomas ha consegnato a Hope e a Liam alcuni documenti preparati dal suo legale con i quali propone di dare a Douglas la facoltà di scegliere davanti a un giudice se vivere con il padre o con loro. Douglas, consultato da Hope, ha espresso il desiderio di vivere con loro.

Nell'ufficio del giudice si decide la custodia del piccolo figlio di Thomas e Hope, l'atmosfera è carica di tensione. Il primo, con un'espressione seria e determinata, si rivolge a Steffy chiedendole di testimoniare a suo favore, sottolineando che lui è suo padre e sa cosa è meglio per lui. Sua sorella replica che vuole essere certa che il piccolo sia al sicuro.

Douglas e Hope

Nell'aula del tribunale sono tutti presenti: Hope, Thomas, Steffy, Liam e Douglas, il giudice spiega al bambino l'importanza della scelta che sta per fare, cercando di non mettergli pressione, prima però deve ascoltare l'appello finale che gli rivolgeranno i suoi genitori. Entrambi si avvicinano al piccolo, e parlando in momenti diversi, gli assicurano il loro immenso amore.

